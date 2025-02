DINÂMICA DESTE SÁBADO

BBB 25: que horas o Big Fone vai tocar hoje? Veja o que vai acontecer com quem atender

Ligação promete movimentar a formação do 6º Paredão

O temido Big Fone vai tocar mais uma vez na noite deste sábado (22) e promete agitar a formação do 6º Paredão. A expectativa é alta, já que a dinâmica terá impacto direto no jogo. Afinal, quem atender ao chamado estará automaticamente na berlinda e ainda terá que escolher mais um participante para ser emparedado ao seu lado.>

"Quem atender vai direto para o Paredão e escolhe outra pessoa para ser emparedada com ele. Caso o Líder atenda, aí ele escolherá duas pessoas para serem emparedadas", explicou o apresentador Tadeu Schmidt. O público poderá acompanhar o momento durante o programa ao vivo, por volta das 22h25.>

No entanto, os indicados pelo Big Fone ainda podem ter uma chance de escapar. Camilla, que garantiu o Poder Curinga do Sim ou Não, poderá decidir se deseja substituir um dos emparedados por outro participante. Além disso, a tradicional Prova Bate-Volta, no domingo, oferecerá a oportunidade de um dos indicados se livrar da votação popular.>