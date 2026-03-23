REALITY SHOW

BBB 26: Jonas sugere beijo em Ana Paula e leva resposta afiada da sister

Após ser emparedado, Jonas sugeriu beijo depois da ação de marca na casa

Felipe Sena

Publicado em 23 de março de 2026 às 20:53

Ana Paula não gostou muito de atitude de Jonas Crédito: Reprodução | Instagram

Nesta segunda-feira (23), Jonas Sulzbach provocou Ana Paula Renault no BBB 26. Após ter sido o participante mais votado pela casa no confessionário e ter ido para o paredão, o influenciador tentou flertar com a sister, mas acabou levando uma respostas atravessada no reality show da Globo.

Emparedado, Jonas aproveitou uma ação para tentar um beijo da veterana. A empresa, vendedora de géis dentais e enxaguantes bucais, fez uma dinâmica onde cada participante tinha que pegar um envelope com uma pergunta ou consequência, incluindo beijar um colega de confinamento.

Jonas Sulzbach 1 de 30

“Pensei que fosse beijar alguém, já ia chamar a Ana Paula pra dar um beijo”, disse Jonas. Tá precisando de um VT. Tá no paredão né? Põe a sunga branca e vai nadar”, retrucou Ana Paula.

Na noite deste domingo (22), a formação do décimo Paredão do BBB 26, aconteceu depois de dinâmicas inéditas, alianças testadas e aquela boa e velha Prova Bate e Volta, a berlinda da semana finalmente está definida.

Tudo começou com o Anjo da semana na sexta-feira (20), Leandro Boneco, que tinha a opção de imunizar um participante na formação do Paredão, mas preferiu assistir a um vídeo gravado pela família dele.

O Líder da semana, Alberto Cowboy, não pensou duas vezes e fez o seu decreto. Sem direito a Prova Bate e Volta, ele indicou Juliano Floss para a berlinda. Na sequência, foi a vez da casa entrar no confessionário. Em uma votação dividida, o participante mais votado pelo grupo foi Jonas.

Como o mais votado da casa ganhou o poder do Contragolpe, sem pestanejar, ele puxou Gabriela para a berlinda..

Com quatro nomes na berlinda (incluindo Jordana, que já vinha emparedada desde sábado pela dinâmica do Triângulo de Risco), três deles foram disputar a Prova Bate e Volta.