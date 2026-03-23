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BBB 26: Jonas sugere beijo em Ana Paula e leva resposta afiada da sister

Após ser emparedado, Jonas sugeriu beijo depois da ação de marca na casa

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 23 de março de 2026 às 20:53

Ana Paula não gostou muito de atitude de Jonas
Ana Paula não gostou muito de atitude de Jonas Crédito: Reprodução | Instagram

Nesta segunda-feira (23), Jonas Sulzbach provocou Ana Paula Renault no BBB 26. Após ter sido o participante mais votado pela casa no confessionário e ter ido para o paredão, o influenciador tentou flertar com a sister, mas acabou levando uma respostas atravessada no reality show da Globo.

Emparedado, Jonas aproveitou uma ação para tentar um beijo da veterana. A empresa, vendedora de géis dentais e enxaguantes bucais, fez uma dinâmica onde cada participante tinha que pegar um envelope com uma pergunta ou consequência, incluindo beijar um colega de confinamento.

Jonas Sulzbach

Jonas Sulzbach na sessão “Gato Sem Vergonha” da extinta revista “Nova', em 2010 por Caio Mello/ Nova
Jonas Sulzbach na sessão “Gato Sem Vergonha” da extinta revista “Nova', em 2010 por Caio Mello/ Nova
Jonas Sulzbach fez um ensaio para o site Paparazzo em 2012 por Marcos Serra Lima/Site Paparazzo
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach toma banho no BBB 26 por Reprodução
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
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Jonas Sulzbach na sessão “Gato Sem Vergonha” da extinta revista “Nova', em 2010 por Caio Mello/ Nova

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“Pensei que fosse beijar alguém, já ia chamar a Ana Paula pra dar um beijo”, disse Jonas. Tá precisando de um VT. Tá no paredão né? Põe a sunga branca e vai nadar”, retrucou Ana Paula.

Na noite deste domingo (22), a formação do décimo Paredão do BBB 26, aconteceu depois de dinâmicas inéditas, alianças testadas e aquela boa e velha Prova Bate e Volta, a berlinda da semana finalmente está definida.

Tudo começou com o Anjo da semana na sexta-feira (20), Leandro Boneco, que tinha a opção de imunizar um participante na formação do Paredão, mas preferiu assistir a um vídeo gravado pela família dele.

O Líder da semana, Alberto Cowboy, não pensou duas vezes e fez o seu decreto. Sem direito a Prova Bate e Volta, ele indicou Juliano Floss para a berlinda. Na sequência, foi a vez da casa entrar no confessionário. Em uma votação dividida, o participante mais votado pelo grupo foi Jonas.

Como o mais votado da casa ganhou o poder do Contragolpe, sem pestanejar, ele puxou Gabriela para a berlinda..

Com quatro nomes na berlinda (incluindo Jordana, que já vinha emparedada desde sábado pela dinâmica do Triângulo de Risco), três deles foram disputar a Prova Bate e Volta.

Em uma disputa que exigiu pura sorte, quem levou a melhor e escapou do Paredão foi Jordana, garantindo mais uma semana na casa. Os outros perderam a disputa e se juntaram ao indicado do líder, fechando o décimo Paredão que agora encara o julgamento do público.

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bbb 26

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