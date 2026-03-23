BBB 26: Jonas sugere beijo em Ana Paula e leva resposta afiada da sister

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Felipe Sena
Publicado em 23 de março de 2026 às 20:53
Nesta segunda-feira (23), Jonas Sulzbach provocou Ana Paula Renault no BBB 26. Após ter sido o participante mais votado pela casa no confessionário e ter ido para o paredão, o influenciador tentou flertar com a sister, mas acabou levando uma respostas atravessada no reality show da Globo.
Emparedado, Jonas aproveitou uma ação para tentar um beijo da veterana. A empresa, vendedora de géis dentais e enxaguantes bucais, fez uma dinâmica onde cada participante tinha que pegar um envelope com uma pergunta ou consequência, incluindo beijar um colega de confinamento.
Jonas Sulzbach
“Pensei que fosse beijar alguém, já ia chamar a Ana Paula pra dar um beijo”, disse Jonas. Tá precisando de um VT. Tá no paredão né? Põe a sunga branca e vai nadar”, retrucou Ana Paula.
Na noite deste domingo (22), a formação do décimo Paredão do BBB 26, aconteceu depois de dinâmicas inéditas, alianças testadas e aquela boa e velha Prova Bate e Volta, a berlinda da semana finalmente está definida.
Tudo começou com o Anjo da semana na sexta-feira (20), Leandro Boneco, que tinha a opção de imunizar um participante na formação do Paredão, mas preferiu assistir a um vídeo gravado pela família dele.
O Líder da semana, Alberto Cowboy, não pensou duas vezes e fez o seu decreto. Sem direito a Prova Bate e Volta, ele indicou Juliano Floss para a berlinda. Na sequência, foi a vez da casa entrar no confessionário. Em uma votação dividida, o participante mais votado pelo grupo foi Jonas.
Como o mais votado da casa ganhou o poder do Contragolpe, sem pestanejar, ele puxou Gabriela para a berlinda..
Com quatro nomes na berlinda (incluindo Jordana, que já vinha emparedada desde sábado pela dinâmica do Triângulo de Risco), três deles foram disputar a Prova Bate e Volta.
Em uma disputa que exigiu pura sorte, quem levou a melhor e escapou do Paredão foi Jordana, garantindo mais uma semana na casa. Os outros perderam a disputa e se juntaram ao indicado do líder, fechando o décimo Paredão que agora encara o julgamento do público.