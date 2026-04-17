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BBB 26: Juliano e Ana Paula ficam revoltados com atitude de Milena em prova

Brothers reclamam de atitude da sister após prova da final

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 17 de abril de 2026 às 16:58

Ana Paula e Juliano
Ana Paula e Juliano Crédito: Reprodução | TV Globo

Ana Paula Renault e Juliana Floss ficaram revoltados com a atitude de Milena durante a última prova do finalista do Big Brother Brasil 26, que aconteceu nesta quinta-feira (16).

Durante a dinâmica, Milena ajudou Leandro Boneco durante uma etapa crucial da Prova do Finalista. Os brothers conversaram na cozinha e concluíram que a atitude da sister não fazia sentido.

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“Ele nunca jogou com a gente, sempre deixou claro, sempre falou que nunca concordou com nosso jogo”, disse Ana Paula. “Sou amigo dele, mas sempre deixei claro com ele, ele sempre falou pra mim: ‘vai chegar em um nível que se chegar no final vou votar em você”, declarou Juliano.

A veterana concordou e questionou o motivo de mudar a estratégia, já que ela, Milena e Juliana foram aliados desde o início do jogo. “O que a gente está fazendo é continuar a nossa estratégia desde sempre. A gente vai mudar o jogo no último dia?”.

Ainda durante a madrugada, Juliana reclamou do comportamento de Milena para Ana Paula. “Ele estava dormindo e ela o acordou”. Tempo depois, a veterana alertou Milena que, se ela continuasse ajudando Boneco, o trio poderia ir junto para o último Paredão do BBB 26. “Não estou entendendo. Você quer ir com a gente? Você está rindo e não estou achando graça, sério mesmo!”, ressaltou Ana Paula.

Milena ajudou Leandro Boneco em uma dinâmica importante ao escolhê-lo para receber uma informação privilegiada e um prêmio de R$ 10 mil.

Tags:

ana Paula Renault bbb 26 Milena Juliano Floss tia Milena

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