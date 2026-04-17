REALITY

BBB 26: Juliano e Ana Paula ficam revoltados com atitude de Milena em prova

Brothers reclamam de atitude da sister após prova da final

Felipe Sena

Publicado em 17 de abril de 2026 às 16:58

Ana Paula e Juliano Crédito: Reprodução | TV Globo

Ana Paula Renault e Juliana Floss ficaram revoltados com a atitude de Milena durante a última prova do finalista do Big Brother Brasil 26, que aconteceu nesta quinta-feira (16).

Durante a dinâmica, Milena ajudou Leandro Boneco durante uma etapa crucial da Prova do Finalista. Os brothers conversaram na cozinha e concluíram que a atitude da sister não fazia sentido.

Veja 10 ex-BBBs que ficaram milionários 1 de 9

“Ele nunca jogou com a gente, sempre deixou claro, sempre falou que nunca concordou com nosso jogo”, disse Ana Paula. “Sou amigo dele, mas sempre deixei claro com ele, ele sempre falou pra mim: ‘vai chegar em um nível que se chegar no final vou votar em você”, declarou Juliano.

A veterana concordou e questionou o motivo de mudar a estratégia, já que ela, Milena e Juliana foram aliados desde o início do jogo. “O que a gente está fazendo é continuar a nossa estratégia desde sempre. A gente vai mudar o jogo no último dia?”.

Ainda durante a madrugada, Juliana reclamou do comportamento de Milena para Ana Paula. “Ele estava dormindo e ela o acordou”. Tempo depois, a veterana alertou Milena que, se ela continuasse ajudando Boneco, o trio poderia ir junto para o último Paredão do BBB 26. “Não estou entendendo. Você quer ir com a gente? Você está rindo e não estou achando graça, sério mesmo!”, ressaltou Ana Paula.