ABRIU O JOGO

Irmão de Virginia volta a expor suposta rixa familiar: ‘Querem me colocar contra minha própria mãe’

Empresário revelou que atitude de terceiros tem gerado conflitos no ambiente familiar

Felipe Sena

Publicado em 17 de abril de 2026 às 18:04

Virginia e William Gusmão Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Após expor conflitos familiares, o irmão de Virginia Fonseca, William Gusmão, voltou a se manifestar sobre suposta rixa com a família. Em publicações feitas nesta sexta-feira (17), o empresário compartilhou uma foto da irmã e da mãe, Margareth Serrão, e questionou tentativas de afastamento.

"Não consigo entender porque vocês tentam tanto me botar contra a pessoa que eu mais amo! Minha irmã", escreveu em uma das postagens. Em outra, ao publicar uma imagem com a mãe, acrescentou: "Talvez querem me colocar contra minha própria mãe também! O que estou fazendo aqui nesse país? Divisão é a meta?", escreveu.

William Gusmão e Virginia Fonseca 1 de 16

O desabafo de William acontece logo após o início de polêmicas familiares. No início do mês, o irmão de Virginia disse não ter sido convidado para o aniversário da influenciadora, o que levou a suposições sobre um possível rompimento nas redes sociais.

Na ocasião, ele desejou “um dia maravilhoso”, felicidade e prosperidade. William afirmou não saber o motivo de não ter sido convidado para o evento.