Irmão de Virginia volta a expor suposta rixa familiar: ‘Querem me colocar contra minha própria mãe’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 17 de abril de 2026 às 18:04
Após expor conflitos familiares, o irmão de Virginia Fonseca, William Gusmão, voltou a se manifestar sobre suposta rixa com a família. Em publicações feitas nesta sexta-feira (17), o empresário compartilhou uma foto da irmã e da mãe, Margareth Serrão, e questionou tentativas de afastamento.
"Não consigo entender porque vocês tentam tanto me botar contra a pessoa que eu mais amo! Minha irmã", escreveu em uma das postagens. Em outra, ao publicar uma imagem com a mãe, acrescentou: "Talvez querem me colocar contra minha própria mãe também! O que estou fazendo aqui nesse país? Divisão é a meta?", escreveu.
William Gusmão e Virginia Fonseca
O desabafo de William acontece logo após o início de polêmicas familiares. No início do mês, o irmão de Virginia disse não ter sido convidado para o aniversário da influenciadora, o que levou a suposições sobre um possível rompimento nas redes sociais.
Na ocasião, ele desejou “um dia maravilhoso”, felicidade e prosperidade. William afirmou não saber o motivo de não ter sido convidado para o evento.
Margareth se posicionou e negou qualquer conflito entre a família. Em resposta, a mãe de Virginia afirmou que não existe rivalidade entre os filhos, e destacou que ambos “se amam”, apesar de estilos de vida diferentes e respeitam o espaço um do outro.