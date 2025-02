NOITE DE ELIMINAÇÃO

BBB25: Enquete aponta saída de participante do Camarote; VOTE

Disputa segue acirrada para eliminação desta terça (18)

Anna Luiza Santos

Publicado em 18 de fevereiro de 2025 às 17:00

Aline, Guilherme e Mateus estão no 5º paredão Crédito: Reprodução

Nesta terça-feira (18), teremos a eliminação de mais um participante do BBB25. O Paredão tem movimentado as redes sociais e, segundo a enquete BBB25 do CORREIO, o público já está decidido sobre quem eles não querem mais ver na casa. >

O brother Mateus Pires, que entrou no programa ao lado da atriz Vitória Strada, lidera a votação com 72% dos votos até o momento. Atrás dele aparece a baiana Aline Patriarca com 19% dos votos e Guilherme com apenas 8% dos votos para eliminar, contabilizados pela enquete. >

Agora, a pergunta decisiva é: Você, leitor do CORREIO, deseja eliminar quem do reality show? Vote na enquete e opine sobre essa decisão. >

Formação do Paredão