BBB25

Big Fone vai tocar e mandar duas pessoas para o paredão; saiba o horário

Público vai acompanhar no ao vivo

O som do Big Fone vai ecoar dentro da casa mais vigiada do Brasil neste sábado (22). Uma ligação que vai iniciar a formação do próximo paredão, colocando dois participantes, de forma direta, na berlinda. Isso porque quem atender o chamado vai estar no paredão de maneira automática e poderá ainda escolher outra pessoa para ser emparedada. >