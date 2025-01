CALOR

Bolha de ar quente invade Brasil e vai causar baque climático

Temperaturas vão chegar a 40°C

Fernanda Varela

Publicado em 15 de janeiro de 2025 às 18:19

Calor atinge boa parte do Brasil Crédito: Tânia Rego/Agência Brasil

Uma bolha de ar quente chegou ao Brasil e vai causar um baque climático em cinco estados. A onda de calor, que veio da Argentina e do Paraguai, atingiu inicialmente o Rio Grande do Sul, que já registrou aumento significativo na temperatura.

A expectativa, segundo os meteorologistas, é que haja também avanço das temperaturas no oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná, centro-sul de Mato Grosso do Sul e extremo oeste de São Paulo.

A promessa é que esses estados terão clima bastante quente e abafado, já que os fortes ventos em altos níveis da atmosfera dificultam a passagem de frentes frias para o norte da Argentina e Uruguai. Segundo a Climatempo, essa condição vai durar pelos próximos dias, já que não há presença de frentes frias, fazendo com que o ar frio de origem polar não chegue a esses estados.

As áreas mais quentes terão temperaturas perto ou acima dos 40°C. Devem ser mais atingidos o oeste do Rio Grande do Sul, nas regiões próximas da fronteira com a Argentina, e o oeste e sul de Mato Grosso do Sul, com regiões próximas da fronteira com o Paraguai.

Além das altas temperaturas, haverá também baixa umidade relativa do ar, chegando a ter números inferiores aos 30%, número abaixo do indicado pela Organização Mundial de Saúde.