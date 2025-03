ADEUS GLOBO

Boninho chega oficialmente ao SBT e anuncia novidades na programação do canal; confira

Recepção do diretor na emissora de Silvio Santos ocorreu nesta sexta (14)

Agora, oficialmente de casa nova! Nesta sexta-feira (14), Boninho foi anunciado como novo diretor de programas da emissora no evento institucional Encontro de Negócios 2025, que reúne funcionários e executivos do canal do Silvio Santos.>