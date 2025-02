SEM TRETA

Brigou com alguém? Veja 50 frases para enviar no WhatsApp e fazer as pazes

Opções te ajudam caso você tenha dificuldade de como iniciar o papo

Fernanda Varela

Publicado em 22 de fevereiro de 2025 às 09:00

WhatsApp Crédito: Shutterstock

Brigou com um amigo, com o mozão ou com alguém muito especial, mas não sabe que palavras usar para pedir desculpas? Não se preocupe. O CORREIO separou 50 opções para te ajudar nessa missão.>

Confira 50 frases para fazer as pazes:>

"Oi, estava pensando muito sobre tudo o que aconteceu e realmente gostaria de conversar para resolver as coisas." >

"Eu sei que as coisas não foram fáceis entre a gente, mas acredito que podemos encontrar uma solução. Que tal conversarmos?">

"Gostaria muito de deixar as coisas para trás e recomeçar. Podemos conversar?">

"Sei que fiz algo que te magoou, me perdoa. Podemos tentar resolver isso?">

"Sinto muito pelo que aconteceu. Estou aqui para conversar e tentar entender o que deu errado.">

"Eu me importo muito com você e não quero que a gente fique assim. Podemos tentar fazer as pazes?">

"Sei que a nossa relação passou por altos e baixos, mas acredito que a gente pode superar isso. O que acha de tentar conversar?">

"Me desculpe por qualquer coisa que tenha feito para te magoar. Vamos tentar resolver?">

"Quero muito corrigir as coisas entre nós. Podemos conversar e tentar entender o que aconteceu?">

"Eu sei que fiz algo errado, e me arrependo disso. Gostaria de pedir desculpas e tentar resolver as coisas.">

"Entendo que as palavras podem ferir, mas espero que possamos resolver isso. Me perdoa?">

"Quero muito que a gente se entenda. Podemos sentar e conversar?">

"A amizade/relacionamento de vocês é muito importante para mim. Posso fazer algo para corrigir isso?">

"Eu reconheço os meus erros e gostaria de fazer as pazes. Me dá uma chance para corrigir isso?">

"Tenho pensado muito sobre o que aconteceu e gostaria de tentar resolver as coisas. Que tal conversar?">

"Desculpa por te magoar. Sei que podemos passar por isso e melhorar a nossa relação.">

"Estou disposta a ouvir e a melhorar. Vamos conversar e resolver isso?">

"Me arrependo sinceramente do que aconteceu. Quero muito fazer as pazes e entender o que podemos fazer para seguir em frente.">

"Eu sei que às vezes falo sem pensar. Me desculpe se te magoei. Podemos conversar?">

"Estou aberta a resolver as coisas. Quero que possamos entender um ao outro e seguir em frente.">

"Espero que possamos deixar o passado para trás e seguir em frente com mais entendimento.">

"Quero muito que a nossa relação se cure. Me perdoa, por favor?">

"Eu sei que não foi fácil, mas quero fazer as pazes. Vamos conversar?">

"Me sinto mal por tudo que aconteceu entre nós. Quero consertar isso e seguir em frente.">

"Eu realmente quero que as coisas melhorem. Podemos conversar e resolver?">

"Eu só quero paz e harmonia. Podemos esquecer o que passou e tentar recomeçar?">

"Sei que há muito para resolver, mas quero tentar. Você me daria uma chance?">

"Sinto que devemos resolver o que ficou pendente entre a gente. Me perdoa?">

"Eu quero muito poder corrigir os meus erros. Podemos conversar e tentar resolver?">

"Desculpa por ter agido de uma maneira que te magoou. Estou disposta a melhorar.">

"Você ainda significa muito para mim. Podemos conversar e resolver nossas diferenças?">

"Eu não queria que chegássemos a esse ponto. Quero muito que possamos resolver isso.">

"Quero muito que as coisas voltem a ser boas entre a gente. Podemos conversar?">

"Eu estava pensando e percebi que agi errado. Me desculpe e podemos tentar resolver?">

"Você tem sido importante para mim e não quero perder isso. Posso te pedir desculpas e tentar corrigir?">

"Sei que as palavras não podem apagar os erros, mas quero que possamos seguir em frente com entendimento.">

"Quero deixar o que passou para trás e focar no que podemos melhorar. Podemos conversar?">

"Eu errei e estou disposta a consertar isso. Me perdoa e vamos tentar melhorar?">

"Você merece o melhor de mim e vou trabalhar para ser essa pessoa. Me perdoa?">

"Vamos tentar resolver tudo o que nos separou? Quero muito fazer as pazes com você.">

"Você significa muito para mim, e estou realmente arrependida. Me perdoa?">

"Sei que as coisas não foram fáceis, mas estou aqui de coração aberto para conversar e tentar resolver.">

"Estou aqui para ouvir e aprender com meus erros. Vamos conversar e resolver?">

"Quero muito encontrar uma solução para o que aconteceu. Podemos conversar?">

"Me arrependo do que aconteceu entre a gente e estou disposta a tentar resolver. O que acha?">

"Eu não gostaria que o que aconteceu nos afastasse. Me perdoa, e vamos resolver isso?">

"Eu sei que foi difícil, mas estou disposta a fazer tudo o que for necessário para melhorar nossa relação.">

"Sinto muito por te magoar. Se você me der uma chance, quero corrigir tudo.">

"Quero que as coisas voltem a ser boas entre a gente. Me perdoa?">