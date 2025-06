SAÚDE

Tabagismo, álcool e HPV são fatores de risco para câncer de cabeça e pescoço; conheça os sintomas

Nordeste é a segunda região do país com mais casos estimados da doença para 2025

Cerca de 40 mil novos casos de câncer de cabeça e pescoço são estimados para 2025 no Brasil, de acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca). No Nordeste, estimam-se 10.070 novos diagnósticos — segundo maior valor dentre as região do país. O que muitos não sabem é que esse tipo de câncer que tem alta mortalidade no país é considerado evitável, de forma que existem fatores de riscos relacionados ao estilo de vida. >