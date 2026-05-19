COPA DO MUNDO

Bruna Biancardi faz desabafo após convocação de Neymar: 'Me preocupei de verdade com o seu psicológico'

Influenciadora abriu o coração ao falar sobre os momentos difíceis vividos pelo jogador antes da convocação para a Copa do Mundo de 2026

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de maio de 2026 às 06:57

Bruna Biancardi, Neymar, Mel e Mavie Crédito: Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi emocionou os seguidores nesta segunda-feira (18) ao publicar uma homenagem para Neymar após a convocação oficial do atacante para a Copa do Mundo de 2026. Em uma longa declaração nas redes sociais, a influenciadora relembrou os bastidores da recuperação do craque e revelou ter se preocupado com a saúde emocional do jogador durante os últimos anos.

"Amor, eu vi e vivi com você os dias difíceis, o cansaço escondido atrás do seu sorriso, as dores que você suportou em silêncio e no nosso quarto, as renúncias que você fez. Vi você continuar quando estava cansado, mesmo quando desistir parecia mais fácil", escreveu Bruna no início do texto.

Bruna Biancardi, Neymar, Mavie e Mel 1 de 13

Na sequência, a influenciadora falou sobre as críticas e ataques enfrentados por Neymar ao longo do período afastado dos gramados. "Vi você se levantar depois das frustrações, dos ataques, das piadas, das manchetes sensacionalistas. E confesso que, em muitos momentos, me preocupei de verdade com o seu psicológico", declarou.

Bruna também destacou a importância da rede de apoio que esteve ao lado do jogador durante a recuperação. "Mas você nunca desistiu de você, nem nós (sua família, seus pais, irmã, sua equipe, seus amigos)", afirmou.

Ao longo da homenagem, a influenciadora comentou sobre a mobilização dos torcedores brasileiros nas últimas semanas e disse ter ficado emocionada com o apoio recebido pelo atleta. "Também vi como o Brasil pediu por você. E foi emocionante ver o quanto as pessoas reconhecem o que muitos tentaram apagar. E isso só me fez ter ainda mais certeza de que o seu propósito até aqui já foi muito bem realizado e que a história que você escreveu no futebol já é linda", escreveu.

Em outro trecho, Bruna celebrou a nova fase vivida por Neymar após a convocação para o Mundial. "Agora começa uma nova fase, talvez a mais esperada por você. E essa convocação não é sorte. É o resultado da sua entrega, fé, esforço, coragem e amor pelo que faz", declarou.

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A influenciadora ainda relembrou o sonho antigo do atacante de voltar a vestir a camisa da seleção brasileira em uma Copa do Mundo. "Eu sei o quanto vestir essa camisa representa pra você. Sei o quanto você sonhou com esse momento, quantas vezes trabalhou em silêncio pra merecer estar ali. E agora chegou", afirmou.