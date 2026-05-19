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Bruna Biancardi faz desabafo após convocação de Neymar: 'Me preocupei de verdade com o seu psicológico'

Influenciadora abriu o coração ao falar sobre os momentos difíceis vividos pelo jogador antes da convocação para a Copa do Mundo de 2026

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de maio de 2026 às 06:57

Bruna Biancardi, Neymar, Mel e Mavie
Bruna Biancardi, Neymar, Mel e Mavie Crédito: Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi emocionou os seguidores nesta segunda-feira (18) ao publicar uma homenagem para Neymar após a convocação oficial do atacante para a Copa do Mundo de 2026. Em uma longa declaração nas redes sociais, a influenciadora relembrou os bastidores da recuperação do craque e revelou ter se preocupado com a saúde emocional do jogador durante os últimos anos.

"Amor, eu vi e vivi com você os dias difíceis, o cansaço escondido atrás do seu sorriso, as dores que você suportou em silêncio e no nosso quarto, as renúncias que você fez. Vi você continuar quando estava cansado, mesmo quando desistir parecia mais fácil", escreveu Bruna no início do texto.

Bruna Biancardi, Neymar, Mavie e Mel

Neymar, Mavie, Bruna Biancardi e Mel por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Carnaval das filhas de Neymar por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Mavie e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Bruna Biancardi e Mel por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Bruna Biancardi e Mel por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Mavie por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Mel por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Bruna Biancardi, Mavie e Mel por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Neymar e Mel por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Mavie por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
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Neymar, Mavie, Bruna Biancardi e Mel por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia

Na sequência, a influenciadora falou sobre as críticas e ataques enfrentados por Neymar ao longo do período afastado dos gramados. "Vi você se levantar depois das frustrações, dos ataques, das piadas, das manchetes sensacionalistas. E confesso que, em muitos momentos, me preocupei de verdade com o seu psicológico", declarou.

Bruna também destacou a importância da rede de apoio que esteve ao lado do jogador durante a recuperação. "Mas você nunca desistiu de você, nem nós (sua família, seus pais, irmã, sua equipe, seus amigos)", afirmou.

Ao longo da homenagem, a influenciadora comentou sobre a mobilização dos torcedores brasileiros nas últimas semanas e disse ter ficado emocionada com o apoio recebido pelo atleta. "Também vi como o Brasil pediu por você. E foi emocionante ver o quanto as pessoas reconhecem o que muitos tentaram apagar. E isso só me fez ter ainda mais certeza de que o seu propósito até aqui já foi muito bem realizado e que a história que você escreveu no futebol já é linda", escreveu.

Em outro trecho, Bruna celebrou a nova fase vivida por Neymar após a convocação para o Mundial. "Agora começa uma nova fase, talvez a mais esperada por você. E essa convocação não é sorte. É o resultado da sua entrega, fé, esforço, coragem e amor pelo que faz", declarou.

Veja os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026

GOLEIRO: Alisson (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)
GOLEIRO: Ederson (Fenerbahçe) por Joilson Marconne / CBF
GOLEIRO: Weverton (Grêmio) por Divulgação
DEFENSOR: Wesley (Roma) por Divulgação
DEFENSOR: Danilo (Flamengo) por Divulgação
DEFENSOR: Ibañez (Al-Ahli) por Divulgação
DEFENSOR: Alex Sandro (Flamengo) por Lucas Figueiredo/CBF
DEFENSOR: Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
DEFENSOR: Bremer (Juventus) por Rafael Ribeiro/CBF
DEFENSOR: Gabriel Magalhães (Arsenal) por Lucas Figueiredo / CBF
DEFENSOR: Marquinhos (PSG) por Rafael Ribeiro/CBF
DEFENSOR: Léo Pereira (Flamengo) por Reprodução/Instagram
MEIO-CAMPISTA: Bruno Guimarães (Newcastle) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
MEIO-CAMPISTA: Casemiro (Manchester United) por Vitor Silva/CBF
MEIO-CAMPISTA: Danilo (Botafogo) por Divulgação
MEIO-CAMPISTA: Fabinho (Al-Ittihad) por Divulgação
MEIO-CAMPISTA: Lucas Paquetá (Flamengo) por Divulgação
ATACANTE: Endrick (Lyon/Real Madrid) por Shutterstock
ATACANTE: Gabriel Martinelli (Arsenal) por Staff Images / CBF
ATACANTE: Luiz Henrique (Zenit) por Divulgação
ATACANTE: Matheus Cunha (Manchester United) por Divulgação
ATACANTE: Neymar (Santos) por Lucas Figueiredo / CBF
ATACANTE: Vini Jr (Real Madrid) por Shutterstock
ATACANTE: Raphinha (Barcelona) por Rafael Ribeiro/CBF
ATACANTE: Igor Thiago (Brentford) por Divulgação
ATACANTE:  Rayan (Bournemouth) por Divulgação
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GOLEIRO: Alisson (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)

A influenciadora ainda relembrou o sonho antigo do atacante de voltar a vestir a camisa da seleção brasileira em uma Copa do Mundo. "Eu sei o quanto vestir essa camisa representa pra você. Sei o quanto você sonhou com esse momento, quantas vezes trabalhou em silêncio pra merecer estar ali. E agora chegou", afirmou.

Para finalizar, Bruna reforçou o apoio da família ao jogador em qualquer situação. "Eu e a nossa família estaremos sempre com você: na alegria ou na tristeza, na vitória ou na derrota, nos dias bons ou nos ruins. Te amamos infinitamente. Que Deus te abençoe, te proteja e te guarde em cada passo", concluiu.

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Neymar Bruna Biancardi

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