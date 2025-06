NÃO FOI DESSA VEZ

Bruna Marquezine viraliza após errar estratégia e perder buquê de Giovanna Lancellotti

Atriz fez de tudo para tentar pegar o buquê da noiva, mas não conseguiu alcançar o objetivo

Perla Ribeiro

Publicado em 29 de junho de 2025 às 19:33

Bruna Marquezine viraliza após errar estratégia e perder buquê de Giovanna Lancellotti Crédito: Reprodução/redes sociais

Solteira desde o fim do relacionamento com João Guilherme, Bruna Marquezine mostrou que é gente como a gente e entrou na disputa pelo buquê do casamento de Giovanna Lancellotti com Gabriel David, no último sábado (28). Durante a celebração, que reuniu vários famosos em em uma propriedade da família da atriz em São João da Boa Vista, Bruna fez de tudo para tentar pegar o buquê da noiva, mas não conseguiu alcançar o objetivo. Na gravação, a atriz aparecia bem na frente dos convidados, se preparando antes do tradicional gesto. João Guilherme também esteve entre os convidados. >

Quando Giovanna subiu ao palco para jogar o buquê, foi o maior fuzuê na festa. Todo mundo querendo disputar o cobiçado buquê. Bruna chegou até a tomar um drink antes da disputa para encorajá-la, mas não obteve sucesso. Uma das atrações da noite, o cantor Thiaguinho, que ajudou a noiva na hora de jogar o buquê em cima do palco também entrou no clima da brincadeira, estimulando a mulherada a disputar o buquê. “Pensa que das mãos de Giovanna Lancellotti pode vir a esperança do seu amor”, brincou o artista. >