CURIOSIDADES

Cálculo mental: professora descobre forma de facilitar memorização da tabuada por alunos

Educadora da Croácia usa músicas geradas por inteligência artificial para ensinar multiplicação, e a ideia já está rodando em salas de aula e até nas casas dos alunos

R Raphael Miras

Agência Correio

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 09:37

Professora croata Lucija Petračić usa inteligência artificial para transformar a tabuada em músicas no ritmo trap e ajudar alunos a memorizar multiplicação brincando. Crédito: Foto: Banco de imagem

Muitas crianças travam na tabuada como se fosse um “chefão” de videogame. Repetir contas, decorar resultados e encarar a multiplicação como obrigação costuma ser a receita perfeita para o tédio.

Foi aí que a professora croata Lucija Petračić decidiu mudar o jogo: em vez de pedir silêncio e repetição, ela colocou… trap na matemática.

A ideia foi simples e esperta. Lucija percebeu que seus alunos memorizavam letras de músicas conhecidas com uma facilidade impressionante.

Então, por que não usar esse mesmo atalho para a tabuada? Ela passou a criar canções no ritmo trap com ajuda de inteligência artificial, unindo o que os jovens já gostam ao conteúdo que eles precisam aprender.

Em entrevista ao site Dnevno, a professora contou que a experiência começou quase como um teste divertido: no início, ela queria fazer músicas trap com letras aleatórias só para experimentar batidas e ver no que dava.

No meio do processo, notou que um ponto específico sempre derrubava a turma: a multiplicação por zero.

Tabuada que vira música (e sai da sala de aula)

O projeto ganhou tração rápido. As músicas passaram a circular entre pais e outros educadores, e o alcance nas redes sociais ajudou a confirmar o que a professora já via na prática: os alunos estavam aprendendo com menos pressão.

Hoje, muitos professores usam as canções durante aulas regulares, como um reforço leve e constante. Em casa, pais relatam que os filhos repetem os trechos “sem que percebam” e acabam fixando os resultados brincando. Resultado: a aula fica mais leve, e a tabuada deixa de parecer castigo.

Como as canções são feitas

Apesar de usar IA para o som, a parte mais importante saiu do caderno da professora. Lucija escreveu as letras sozinha, com rimas simples e linguagem infantil. Cada número da tabuada ganhou um tema musical e visual próprio, para ajudar na associação.

Para gerar as batidas e as vozes, ela usou a plataforma Suno, que cria músicas a partir de comandos e letras fornecidas. A etapa final dos vídeos, com edição e letras na tela, contou com a ajuda do namorado, Dino.