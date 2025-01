NAS TELAS DA TV

‘Caldeirão com Mion’ será gravado em Salvador; saiba motivo

Programa terá 2 dias de gravações na capital baiana

O primeiro dia de gravações do “Caldeirão com Mion” na capital baiana começou nesta quarta-feira (29), no Candyall Guetho Square. No palco do Axé Music, o evento celebra os 40 anos do ritmo que revolucionou a música baiana e reuniu grandes nomes do gênero para uma tarde de pura energia e nostalgia.>