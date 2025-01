FAMÍLIA REAL

Câncer de rei Charles III se agrava e chega em estado 'imparável', afirma jornalista

Mesmo em tratamento, o monarca mantém a agenda da realeza britânica de pé

Anna Luiza Santos

Publicado em 31 de janeiro de 2025 às 17:50

Rei Charles III Crédito: Reprodução

À frente da Coroa britânica desde setembro de 2022, o rei Charles III está na luta contra o câncer desde fevereiro do ano passado. Desde então, o monarca de 76 está em tratamento intensivo. Contudo, o estado da doença está se agravando e “não há avanços”, afirma a jornalista espanhola especialista em assuntos da realeza Pilar Eyre. >

Em apuração com fontes, a correspondente de assuntos da família real salientou que o Palácio de Buckingham teria feito um acordo com a imprensa para não publicar notícias sobre a saúde do rei. Inclusive, o tipo de tumor que acomete o monarca não chegou a ser revelado publicamente. >

A jornalista declara que: "O verdadeiro estado de saúde do monarca britânico pode ser bem pior do que se imagina. O estado de Charles piora a cada dia. Correm rumores de que o avanço do câncer é imparável”.>