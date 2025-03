RELIGIOSIDADE

Candomblecista, cantora Anitta batiza sobrinho na Igreja Católica; veja

Publicado em 23 de março de 2025 às 14:00

A cantora Anitta viveu um momento pra lá de especial ao lado da família neste final de semana. Ela batizou o sobrinho Benício, fruto do relacionamento do seu irmão, Renan Machado, com Jeni Monteiro. Em imagem compartilhada através das redes sociais, a artista, que é seguidora do candomblé, aparece segurando a cabeça do sobrinho na hora de ele receber a bênção. O ritual, um dos mais importantes da Igreja Católica, marca a iniciação ao cristianismo.>

“Sim, eu sou Candomblecista. Mas fui criado no catolicismo, toda minha família materna é cristã, assim como a família da mãe dele. Fizemos questão de batizá-lo por respeito à história da nossa família, independente do caminho religioso que segui. E que fique, com isso a mensagem de que as religiões podem coexistir, sim. E que intolerância religiosa é retrocesso“, declarou Renan Machado, ao justificar o batizado.>