TRAZ FELICIDADE?

‘Pensei que se eu tivesse dinheiro, eu seria muito feliz, e não é isso que acontece’, diz Anitta

Cantora fez longa reflexão sobre expectativa x realidade do mundo da fama

Anitta falou ainda sobre o momento atual de sua vida e carreira e destacou a importância de ser mais honesta com seu público, como costuma falar sobre seus procedimentos estéticos. “Sempre quero ser honesta com meu público, até sobre os procedimentos e tudo. Só quero dizer que não é porque você nasceu feio e eu nasci bonita, é porque eu trabalhei nisso. Não é uma mágica”, completou.>

Criada na comunidade de Honório Gurgel, subúrbio do Rio de Janeiro, Anitta comentou sobre seus sonhos do passado, que acabaram levando ela para caminhos tortuosos. Agora com 32 anos, ela compartilha o que aprendeu com a vida.>