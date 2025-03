MEIO LOBO

Conheça o cão mais caro do planeta: 'Esta raça nunca foi vendida no mundo antes'

O animal come três quilos de frango cru por dia

Um cachorro chamou a atenção do mundo inteiro após ser vendido por R$ 32,6 milhões. O valor exorbitante e totalmente fora dos padrões tem uma explicação: é a primeira vez que a raça é vendida no mundo.>

O animal, batizado de Cadabomb Okami, é considerado o primeiro de sua espécie no planeta. Ele tem apenas 8 meses e é muito maior que um cão, pesando 75 kg e com 76cm de altura. >

Para manter o animal saudável, o indiano aposta em uma dieta que atenda às necessidades do pet, respeitando o seu lado lobo. Por isso, Okami come três quilos de frango cru por dia.>

"Ele é uma raça de cão extremamente rara e se parece exatamente com um lobo. Esta raça nunca foi vendida no mundo antes. O cachorro foi criado nos EUA e é extraordinário. Gastei 50 milhões de rúpias comprando este filhote porque gosto de cães e gosto de ter cachorros únicos e apresentá-los à Índia", comentou o milionário.>

A chegada do animal à Índia causou alvoroço. Okami tem sido apresentado em eventos de alto nível em Karnataka, incluindo estreias de filmes — um vídeo em que o cão famoso aparece no tapete vermelho foi visto mais de 3 milhões de vezes. O indiano cobra cerca de R$ 16 mil por uma aparição de meia hora do animal.>