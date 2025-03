TRAGÉDIA

Cantor é encontrado morto após pular em lago para resgatar cachorra em SP

Caso aconteceu na cidade de Cotia, em São Paulo

A cadela fugiu para o lago enquanto o cantor passeava com sua namorada e outro cão do casal. Ao pular no lago, o MC deixou o celular na margem. No aparelho, encontrado pelo amigo pessoal do rapper, havia um vídeo gravado por ele momentos antes da tragédia, mostrando a cadela nadando em direção a uma garrafa pet enquanto ele pedia para ela voltar.>