SOLIDARIEDADE

Cantor Jon Bon Jovi abre restaurante em que pessoas não precisam pagar; entenda iniciativa

Cantor americano de rock tem o objetivo de ajudar pessoas que necessitam

Felipe Sena

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 19:59

Jon Bon Jovi Crédito: Reprodução | Instagram

Atos de solidariedade e empatia podem mudar vidas e transformar a realidade de muitos. É o caso da atitude do cantor americano Jon Bon Jovi, que decidiu abrir um restaurante onde ninguém é negado por não ter dinheiro. No JBJ Soul Kitchen, quem pode doar, quem não pode senta e come com a mesma dignidade, sem constrangimento ou humilhação.

O cantor americano é o idealizador do restaurante comunitário, um estabelecimento direcionado a pessoas de baixa renda, localizado em Nova Jersey e Newark, nos Estados Unidos.

O restaurante opera com um sistema “pague com o que puder”, onde não há preços fixos, mas uma doação mínima sugerida para cobrir os custos daqueles que não podem pagar integralmente. Além disso, oferece a opção de trabalhar como voluntário para compensar o valor da refeição.

Desde a inauguração da primeira unidade piloto em Red Bank, em 2011, o projeto se expandiu para atender diversas comunidades, abrindo sua segunda unidade em 2016 e a terceira em 2020, dedicada a estudantes menos favorecidos da universidade pública do Estado de Rutgers.