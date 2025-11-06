Acesse sua conta
Cantor Jon Bon Jovi abre restaurante em que pessoas não precisam pagar; entenda iniciativa

Cantor americano de rock tem o objetivo de ajudar pessoas que necessitam

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 19:59

Jon Bon Jovi
Crédito: Reprodução | Instagram

Atos de solidariedade e empatia podem mudar vidas e transformar a realidade de muitos. É o caso da atitude do cantor americano Jon Bon Jovi, que decidiu abrir um restaurante onde ninguém é negado por não ter dinheiro. No JBJ Soul Kitchen, quem pode doar, quem não pode senta e come com a mesma dignidade, sem constrangimento ou humilhação.

