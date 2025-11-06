Cantor Jon Bon Jovi abre restaurante em que pessoas não precisam pagar; entenda iniciativa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 6 de novembro de 2025 às 19:59
Atos de solidariedade e empatia podem mudar vidas e transformar a realidade de muitos. É o caso da atitude do cantor americano Jon Bon Jovi, que decidiu abrir um restaurante onde ninguém é negado por não ter dinheiro. No JBJ Soul Kitchen, quem pode doar, quem não pode senta e come com a mesma dignidade, sem constrangimento ou humilhação.
JBJ Soul Kitchen
O cantor americano é o idealizador do restaurante comunitário, um estabelecimento direcionado a pessoas de baixa renda, localizado em Nova Jersey e Newark, nos Estados Unidos.
O restaurante opera com um sistema “pague com o que puder”, onde não há preços fixos, mas uma doação mínima sugerida para cobrir os custos daqueles que não podem pagar integralmente. Além disso, oferece a opção de trabalhar como voluntário para compensar o valor da refeição.
Desde a inauguração da primeira unidade piloto em Red Bank, em 2011, o projeto se expandiu para atender diversas comunidades, abrindo sua segunda unidade em 2016 e a terceira em 2020, dedicada a estudantes menos favorecidos da universidade pública do Estado de Rutgers.
O cardápio tem uma variedade de pratos, incluindo opções veganas, kosher, que obedecem à lei judaica, e halal, que se adequam a cultura islâmica ou muçulmana. Além de alimentos sem glúten, com o compromisso de fornecer refeições balanceadas e de qualidade para todos os clientes.