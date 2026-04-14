TRISTEZA

Cantor Ricardo Chaves é furtado em condomínio de luxo em Salvador e faz apelo para item ser devolvido: 'Valor sentimental'

Instrumento comprado em 1992 tinha valor histórico e afetivo para o artista

Fernanda Varela

Publicado em 14 de abril de 2026 às 15:21

Ricardo Chaves Crédito: divulgação

Um violão do cantor Ricardo Chaves foi furtado dentro do Condomínio Quinta do Candeal, no bairro do Horto Florestal, em Salvador. O caso veio a público nesta segunda-feira (13), após relato feito pela equipe do artista.

O furto ocorreu no fim de março, período em que a equipe utilizava o espaço. O instrumento acompanhava o músico desde 1992 e era considerado uma peça marcante de sua trajetória.

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A informação foi divulgada pelo produtor musical Fernando Rosa, que também passou a receber possíveis informações sobre o paradeiro do violão.

Em publicação nas redes sociais, o cantor fez um apelo para a devolução do instrumento. Segundo ele, o valor vai além do financeiro e está ligado à história construída ao longo da carreira.

“Gostaria de pedir a essa pessoa que se realmente é um músico, ele vai entender que um instrumento desse não é um valor econômico, mas sentimental e o valor histórico sobre ele. Ainda acredito muito que esse instrumento vai reaparecer”, afirmou.