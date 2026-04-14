Cantor Ricardo Chaves é furtado em condomínio de luxo em Salvador e faz apelo para item ser devolvido: 'Valor sentimental'

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Fernanda Varela
Publicado em 14 de abril de 2026 às 15:21
Um violão do cantor Ricardo Chaves foi furtado dentro do Condomínio Quinta do Candeal, no bairro do Horto Florestal, em Salvador. O caso veio a público nesta segunda-feira (13), após relato feito pela equipe do artista.
O furto ocorreu no fim de março, período em que a equipe utilizava o espaço. O instrumento acompanhava o músico desde 1992 e era considerado uma peça marcante de sua trajetória.
Ricardo Chaves
A informação foi divulgada pelo produtor musical Fernando Rosa, que também passou a receber possíveis informações sobre o paradeiro do violão.
Em publicação nas redes sociais, o cantor fez um apelo para a devolução do instrumento. Segundo ele, o valor vai além do financeiro e está ligado à história construída ao longo da carreira.
“Gostaria de pedir a essa pessoa que se realmente é um músico, ele vai entender que um instrumento desse não é um valor econômico, mas sentimental e o valor histórico sobre ele. Ainda acredito muito que esse instrumento vai reaparecer”, afirmou.
Na mesma postagem, o artista pediu ajuda do público. “Quem souber de alguma informação, pode entrar em contato com @fernandorosa_. A música agradece!”, escreveu.