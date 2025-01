FAMOSOS

Cantora A Dama apanha de ex em barraco: 'Deu um murro na minha cara e quebrou meu nariz'

Gabriela confirmou que agrediu artista para defender o pai

A briga entre a cantora Alana Sarah, conhecida como A Dama, e sua ex-esposa, Gabriela Messy, ganhou um novo capítulo. Nesta terça-feira (7) as duas fizeram um barraco na casa onde viviam, em Lauro de Freitas. Segundo a artista, ela sofreu agressões físicas durante o desentendimento.

Segundo A Dama, ela foi até o imóvel buscar alguns pertences com a autorização de Gabriela, na companhia de seus advogados, mas, ao chegar no local, elas brigaram. "A gente veio aqui pegar uma coisas que estavam pendentes, com permissão, quando chegou aqui rolaram várias coisas que não vem ao caso expor, mas ela quer palco, quer seguidor", iniciou.