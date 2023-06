Cantora baiana Astrud Gilberto, sucesso da bossa nova, morre aos 83 anos

Conhecida no mundo da bossa nova como Astrud Gilberto, a cantora brasileira Astrud Evangelina Weinert, morreu aos 83 anos, na noite desta segunda-feira (5). A notícia foi compartilhada pela neta, Sofia Gilberto.



Ela foi casada com o "pai da bossa nova", o cantor e compositor João Gilberto, entre 1959 a 1964, com quem teve um único filho, o músico João Marcelo Gilberto. Nascida em Salvador, Astrud era filha de mãe brasileira e pai alemão. Em 1963 se mudou para os Estados Unidos com João, conseguindo alavancar na carreira de cantora.