INUNDAÇÃO

Maria Bethânia pede ajuda para Santo Amaro: 'purificar o Subaé, mandar os malditos embora'

Cidade sofre com alagamentos após fortes chuvas e avanço das águas do rio

Monique Lobo

Publicado em 4 de maio de 2025 às 20:16

Maria Bethânia Crédito: Jorge Bispo / Divulgação

A cantora baiana Maria Bethânia fez um apelo, neste domingo (4), por ajuda aos povos ribeirinhos e à população de Santo Amaro, no Recôncavo baiano, sua cidade natal, que sofre com as fortes chuvas dos últimos dias. >

Em um vídeo, postado em seu perfil no Instagram, Bethânia, fala sobre a inundação do rio Subaé, que transbordou e deixou 80 famílias desabrigadas.>

"Mais uma vez as águas magoadas do rio Subaé, em minha cidade, Santo Amaro da Purificação, tomam grande parte da cidade e sua margem. Toda indiferença e maus tratos que causaram ao rio retornam com força e violência tomando o mercado municipal, as casas ribeirinhas e a gente de toda cidade que, assustada, pede ajuda", disse sobre imagens da cidade alagada.>

Ela também destacou as ações humanas que foram responsáveis pela inundação do rio, além das fortes chuvas. "Como ajudar a compreender que as águas são vivas e donas de seus leitos, assim como o céu é dono das estrelas? Apagá-las, não. O homem segue fingindo não enxergar a verdade e a força da natureza, e se assusta quando ela respira, se ergue, cintila e retoma o que lhe pertence", falou.>

Em seu pedido de ajuda, destacou a atenção que precisa ser dada ao povo ribeirinho e também aos espaços da cidade que foram devastados pela água. "Espero que a classe política eleita por meus conterrâneos se sensibilize e procure ajudar os que perderam tudo. [...] Se alguma ajuda chegar por parte dos governantes da Bahia e do Brasil, que seja verdadeiramente empregada a favor do povo ribeirinho e os sagrados lugares, como o mercado municipal, espaço hoje onde se vive o Bembé, festividade religiosa negra da maior importância para a cidade e seus filhos", acrescentou.>