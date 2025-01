FAMOSOS

Cara de sapato bloqueia Amanda Meireles no Instagram; ex-amigos fizeram tatuagem juntos

A dupla entrou acorrentada no BBB 23

Uma amizade que nasceu no BBB chegou ao fim. O lutador Cara de Sapato bloqueou a campeã da 23ª edição do programa, Amanda Meirelles. Os dois ficaram muito próximos no confinamento e chegaram a fazer uma tatuagem juntos.