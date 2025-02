VEJA COMO É

Casa de R$ 220 milhões, a mais cara do Brasil, vai ser demolida para construção de 8 mansões de luxo; veja fotos

Mansão foi vendida em 2024 por R$ 220 milhões

A mansão mais cara do Brasil, vendida em 2024 por R$ 220 milhões, será demolida para dar espaço a um novo condomínio de alto padrão no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro. O empreendimento, chamado de Estância Pernambuco, contará com oito casas de luxo e promete ser um dos espaços mais exclusivos da região. >