HOMENAGEM A FARAÓ DO EGITO

Casal consegue na Justiça autorização para registrar filho com o nome Piiê

Juíza havia negado anteriormente pela similaridade com o passo de dança ‘plié’ e alegou que criança poderia ser vítima de bullying; nome é homenagem ao primeiro faraó negro do Egito

Publicado em 11 de setembro de 2024 às 20:32

Piiê Crédito: Reprodução I Redes sociais

A Justiça de Minas voltou atrás na decisão e autorizou o registro de um bebê com o nome Piiê, em homenagem ao primeiro faraó negro do Egito. A juíza que ficou inicialmente encarregada do caso alegou que o nome faria a criança sofrer bullying por parecer o passo de ballet ‘plié’.

O menino, que tem 11 dias de vida, ainda não possui certidão de nascimento, e deve ser registrada até esta quinta-feira (12) segundo seu pai, Danillo Prímola. O registro deverá ser feito com acompanhamento de um defensor público.

Os pais do bebê entraram na Justiça após o cartório negar o registro do nome por causa da grafia. Inicialmente, o pedido foi negado, mas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais emitiu nota informando que a juíza que tomou a decisão reconsiderou.

"Considerando os novos argumentos trazidos, através do qual agora os pais explicitam a questão cultural que os guiou para a escolha do nome, os quais não foram apontados no pedido inicial", afirma a nota.

Piiê, nascido em 31 de agosto no bairro Grajaú, em Belo Horizonte, é um “bebê arco-íris”, já que é fruto da segunda gestação após a perda de um bebê em 2020. "Ele já era planejado, era algo que a gente queria. E nesse meio tempo ficamos sabendo da história do faraó que foi uma grande liderança negra", contou o pai.

Desde o início da gestação, o neném era chamado de Piiê, inclusive no chá de fraldas e chá revelação, onde as opções de nome eram Piiê e Ayanna, caso fosse menina.

Chá revelação de Piiê Crédito: Reprodução I Redes sociais

A Lei 6.015/1973 prevê que o registro civil não pode ser realizado com nomes suscetíveis de expor seus portadores ao ridículo. A justificativa do TJMG é de que os pais não apresentaram na documentação de registro o personagem e o significado histórico-cultural por trás do nome.

"É importante pra ele saber também que nossa herança é de reis e rainhas africanas, que ele vem desse povo", comentou Catarina Prímola, mãe de Piiê.