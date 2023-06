Cecilia Flesch é demitida após falar mal da Globo

Após 17 anos na Globo, Cecilia Flesch foi demitida no final da tarde desta terça (13). Ao portal UOL, a jornalista confirmou a demissão.



"Fui demitida com todo respeito e direitos trabalhistas", disse a ex-apresentadora do Em Ponto, programa da GloboNews.



O desligamento acontece após uma entrevista na qual ela fala mal da GloboNews viralizar. Nesta terça, ela havia sido chamada para uma reunião com Miguel Athayde, Diretor de Jornalismo da GloboNews, e Ali Kamel, Diretor de Jornalismo da Globo.