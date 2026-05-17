TRISTE FIM

Cenário de abandono: estádio que já recebeu a Seleção Brasileira está fechado há 4 anos e tomado pelo mato

Fechado há quatro anos, Morenão aguarda obras de revitalização de R$ 16 milhões

Fernanda Varela

Publicado em 17 de maio de 2026 às 10:00

Estádio está em situação deplorável Crédito: Reprodução

O estádio Morenão, em Campo Grande, vive um cenário de abandono quatro anos após ser fechado para jogos e eventos. O local, que já recebeu partidas da Seleção Brasileira e teve capacidade para mais de 40 mil torcedores, atualmente está tomado por mato alto, sujeira e estruturas deterioradas.

Fotos recentes mostram o gramado completamente coberto pela vegetação e áreas internas em condições precárias.

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Segundo informações divulgadas pelo ge, o estádio entrou em uma nova fase após o governo de Mato Grosso do Sul assumir a gestão do espaço por meio de um termo de cessão com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

As obras de revitalização estão estimadas em R$ 16 milhões, e as licitações devem ser abertas nas próximas semanas.

Após a conclusão do processo, será definida a empresa responsável pelas primeiras intervenções no estádio.

Entre as melhorias previstas estão serviços de limpeza, reorganização do espaço e implantação de um novo sistema de segurança.