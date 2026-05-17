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Cenário de abandono: estádio que já recebeu a Seleção Brasileira está fechado há 4 anos e tomado pelo mato

Fechado há quatro anos, Morenão aguarda obras de revitalização de R$ 16 milhões

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 17 de maio de 2026 às 10:00

Estádio está em situação deplorável
Estádio está em situação deplorável Crédito: Reprodução

O estádio Morenão, em Campo Grande, vive um cenário de abandono quatro anos após ser fechado para jogos e eventos. O local, que já recebeu partidas da Seleção Brasileira e teve capacidade para mais de 40 mil torcedores, atualmente está tomado por mato alto, sujeira e estruturas deterioradas.

Fotos recentes mostram o gramado completamente coberto pela vegetação e áreas internas em condições precárias.

Estádio Morenão está em situação deplorável

Estádio está em situação deplorável por Reprodução
Estádio está em situação deplorável por Reprodução
Estádio está em situação deplorável por Reprodução
Estádio está em situação deplorável por Reprodução
Estádio está em situação deplorável por Reprodução
Estádio está em situação deplorável por Reprodução
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Estádio está em situação deplorável por Reprodução
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Estádio está em situação deplorável por Reprodução

Segundo informações divulgadas pelo ge, o estádio entrou em uma nova fase após o governo de Mato Grosso do Sul assumir a gestão do espaço por meio de um termo de cessão com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

As obras de revitalização estão estimadas em R$ 16 milhões, e as licitações devem ser abertas nas próximas semanas.

Após a conclusão do processo, será definida a empresa responsável pelas primeiras intervenções no estádio.

Entre as melhorias previstas estão serviços de limpeza, reorganização do espaço e implantação de um novo sistema de segurança.

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Além de jogos da Seleção Brasileira, o Morenão também já recebeu partidas da Série A do Campeonato Brasileiro e foi um dos principais palcos esportivos do estado.

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