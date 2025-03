COMERIA?

Cheetos em formato de Pokémon é vendido por mais de R$ 500 mil

Lances começaram em R$ 1,5 mil e, após 60 ofertas, chegou no valor final

Se você é fã de Cheetos, saiba que tem um novo candidato na disputa de lanche crocante mais caro do mundo. Uma empresa esportiva dos Estados Unidos descobriu o salgadinho em formato de Pokémon em 2018 e agora decidiu colocar o lanche exótico à venda. Apelidado de “Cheetozard”, o Cheetos foi vendido por US$ 87,7 mil (cerca de R$ 501 mil) na casa de leilões Goldin.>

O salgado de 7 cm de comprimento, Flamin' Hot Cheeto, no formato do personagem Charizard da franquia de anime japonesa, é afixado em um cartão Pokémon personalizado e foi armazenado em uma caixa. Logo ele virou sensação na internet, atraindo lances altíssimos e provando que alimentos raros podem valer muito dinheiro.>

A casa de leilões, sediada em Nova Jersey (EUA), colocou o item colecionável exclusivo para disputa no evento Pop Culture Elite Auction. O leilão começou com um lance inicial de 250 dólares (R$1,5 mil) em 10 de fevereiro. Após 60 lances, o salgadinho no formato de Charizard alcançou a oferta final.

