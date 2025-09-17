Chico Buarque se defende em ação de paternidade; veja o que ele alega

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 17 de setembro de 2025 às 20:28
O cantor e compositor Chico Buarque é alvo de uma ação na Justiça que rende pano para manga. Um homem entrou com uma ação em que diz ser filho do famoso, ou seja, protocolou uma ação de reconhecimento de paternidade. De acordo com a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, Chico se defendeu perante o tribunal e negou ser pai do autor da ação, apontando falta de provas no processo.
O homem alega que, antes de morrer, sua mãe revelou que Chico Buarque seria seu verdadeiro pai. No processo, o autor ainda argumenta que guardou o segredo por décadas por temor de repressões e descrédito pela opinião pública.
Chico Buarque
Chico teria classificado a situação como absurda e descabida e negado inclusive conhecer o autor ou a mulher que teria se relacionado. Já o homem, não identificado, afirma que sua mãe e o grande nome da MPB tiveram relações sexuais no passado.
Ainda segundo a coluna, a defesa do artista carioca questionou por que o homem não o procurou antes, se a história é realmente verdade. Segundo o cantor, nem mesmo as datas apresentadas pelo autor teriam sentido; ele garantiu que estava casado e que o conteúdo da ação é completamente esdrúxulo.
Buarque alega ainda falta de provas para corroborar com a narrativa do autor da processo.