EM BREVE

Com Selton Mello, 'Anaconda' ganha primeiro trailer; assista

Remake de clássico de 1997 promete muita aventura e zombaria

Elis Freire

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 18:11

Trailer de "Anaconda" foi divulgado nesta quarta-feira (17) Crédito: Reprodução / Youtube

"Anaconda", remake estrelado por Selton Mello, Jack Black e Paul Rudd, ganhou seu primeiro trailer nesta quarta-feira (17). O filme apresenta um grupo de amigos que decide refilmar seu filme favorito e para isso buscar uma cobra de verdade. Eles, então, decidirão enfrentar uma floresta tropical, com desastres naturais e uma anaconda gigante.

No trama cheia de aventura e zombaria, Jack Black interpreta um antigo diretor que atualmente trabalha como cinegrafista de casamentos, enquanto Paul Rudd vive um ator que teve uma passagem por um programa policial e sonhava em estrelar nos filmes de Hollywood. Já o brasileiro Selton Mello dará vida a um domador de animais. Thandiwe Newton, Steve Zahn e Ione Skye são outros nomes confirmados no elenco.

Trailer Anaconda 1 de 5

O remake é baseado no clássico de 1997, que acompanhava uma equipe de filmagem da National Geographic em busca da maior e mais mortal cobra do mundo. O novo longa mantém a premissa de aventura e perigo na floresta, mas com uma nova abordagem que mistura comédia, ação e referências ao filme clássico. O trailer já adianta a energia lá em cima e as gargalhadas que a estreia nas cinemas promete.

Filmada na Austrália, "Anaconda" tem direção de Tom Gormican, que coescreveu o roteiro com Kevin Etten. O lançamento está previsto para 25 de dezembro.