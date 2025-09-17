Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Com Selton Mello, 'Anaconda' ganha primeiro trailer; assista

Remake de clássico de 1997 promete muita aventura e zombaria

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 18:11

Trailer de
Trailer de "Anaconda" foi divulgado nesta quarta-feira (17) Crédito: Reprodução / Youtube

"Anaconda", remake estrelado por Selton Mello, Jack Black e Paul Rudd, ganhou seu primeiro trailer nesta quarta-feira (17). O filme apresenta um grupo de amigos que decide refilmar seu filme favorito e para isso buscar uma cobra de verdade. Eles, então, decidirão enfrentar uma floresta tropical, com desastres naturais e uma anaconda gigante. 

No trama cheia de aventura e zombaria, Jack Black interpreta um antigo diretor que atualmente trabalha como cinegrafista de casamentos, enquanto Paul Rudd vive um ator que teve uma passagem por um programa policial e sonhava em estrelar nos filmes de Hollywood. Já o brasileiro Selton Mello dará vida a um domador de animais. Thandiwe Newton, Steve Zahn e Ione Skye são outros nomes confirmados no elenco. 

Trailer Anaconda

Trecho de filme "Anaconda" por Reprodução/ YouTuber
Trecho de filme "Anaconda" por Reprodução/ YouTuber
Trecho de filme "Anaconda" por Reprodução/ YouTuber
Trecho de filme "Anaconda" por Reprodução/ YouTuber
Trailer de "Anaconda" foi divulgado nesta quarta-feira (17) por Reprodução / Youtube
1 de 5
Trecho de filme "Anaconda" por Reprodução/ YouTuber

O remake é baseado no clássico de 1997, que acompanhava uma equipe de filmagem da National Geographic em busca da maior e mais mortal cobra do mundo. O novo longa mantém a premissa de aventura e perigo na floresta, mas com uma nova abordagem que mistura comédia, ação e referências ao filme clássico. O trailer já adianta a energia lá em cima e as gargalhadas que a estreia nas cinemas promete. 

Filmada na Austrália, "Anaconda" tem direção de Tom Gormican, que coescreveu o roteiro com Kevin Etten. O lançamento está previsto para 25 de dezembro.

Assista trailer:

Leia mais

Imagem - Grávida do 3º filho, Rihanna deixa 'pista' sobre sexo do bebê em novo ensaio fotográfico; veja

Grávida do 3º filho, Rihanna deixa 'pista' sobre sexo do bebê em novo ensaio fotográfico; veja

Imagem - Furo de roteiro em 'Dona de Mim' deixa público revoltado: 'Manuela Dias assumiu?'

Furo de roteiro em 'Dona de Mim' deixa público revoltado: 'Manuela Dias assumiu?'

Imagem - Anavitória lança novo álbum e anuncia turnê com show na Bahia; veja datas

Anavitória lança novo álbum e anuncia turnê com show na Bahia; veja datas

Mais recentes

Imagem - Exclusivo! Cristian Bell será pai de um menino e celebra nova fase

Exclusivo! Cristian Bell será pai de um menino e celebra nova fase
Imagem - Grávida do 3° filho, Rihanna deixa 'pista' sobre sexo do bebê em novo ensaio fotográfico; veja

Grávida do 3° filho, Rihanna deixa 'pista' sobre sexo do bebê em novo ensaio fotográfico; veja
Imagem - Furo de roteiro em 'Dona de Mim' deixa público revoltado: 'Manuela Dias assumiu?'

Furo de roteiro em 'Dona de Mim' deixa público revoltado: 'Manuela Dias assumiu?'

MAIS LIDAS

Imagem - Motorista processa BYD após carro zero apresentar defeito em 4 dias
01

Motorista processa BYD após carro zero apresentar defeito em 4 dias

Imagem - Moraes manda executar pena de baiana que pichou 'Perdeu, mané' em estátua da Justiça
02

Moraes manda executar pena de baiana que pichou 'Perdeu, mané' em estátua da Justiça

Imagem - 4 signos podem receber mensagens em sonhos esta semana; veja por quê
03

4 signos podem receber mensagens em sonhos esta semana; veja por quê

Imagem - Veja como recuperar cor natural dos cabelos e dar adeus aos fios brancos
04

Veja como recuperar cor natural dos cabelos e dar adeus aos fios brancos