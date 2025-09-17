Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Exclusivo! Cristian Bell será pai de um menino e celebra nova fase

Influenciador que já é pai de uma menina celebra nova fase ao lado de Ana Carla

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 18:16

Inlfuenciador já é pai de uma menina
Inlfuenciador já é pai de uma menina Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Após muitas expectativas, o sexo do filho de Cristian Bell foi revelado. Segundo fontes próximas ao Jornal CORREIO, o influenciador baiano e a esposa, Ana Carla Almeida, serão pais de um menino.

Cristian Bell é pai pela segunda vez!

Cristian Bell é pai pela segunda vez por Reprodução | Redes Sociais
Cristian Bell é pai pela segunda vez por Reprodução | Redes Sociais
Cristian Bell é pai pela segunda vez por Reprodução | Redes Sociais
Cristian Bell é pai pela segunda vez por Reprodução | Redes Sociais
1 de 4
Cristian Bell é pai pela segunda vez por Reprodução | Redes Sociais

Leia mais

Imagem - Cristian Bell anuncia que vai ser pai pela segunda vez; veja vídeo

Cristian Bell anuncia que vai ser pai pela segunda vez; veja vídeo

Imagem - 'Juntou a emoção e a cachaça': Cristian Bell pede desculpa após polêmica com Ivete

'Juntou a emoção e a cachaça': Cristian Bell pede desculpa após polêmica com Ivete

Imagem - Cristian Bell pergunta a Ivete o que ela 'tá tomando' e recebe invertida: 'Vergonha na cara'

Cristian Bell pergunta a Ivete o que ela 'tá tomando' e recebe invertida: 'Vergonha na cara'

Com mais de 5 milhões de seguidores no Instagram, Cristian tem compartilhado diversos registros desde o anúncio da gravidez com a também influencer Ana Carla.

Em dos posts mais recentes, o influenciador e a esposa chegaram a fazer uma publicação perguntando se os seguidores eram “team” menino ou menina. Cristian que já é pai de Sofia, fruto do relacionamento com Ana Carla, comemorou a vinda do segundo filho em anúncio nas redes sociais, quando a gravidez da esposa foi confirmada.

Cristain Bell

Cristian Bell por Reprodução | Redes Sociais
Cristian Bell por Reprodução | Redes Sociais
Cristian Bell por Reprodução | Redes Sociais
Cristian Bell por Reprodução | Redes Sociais
Cristian Bell por Reprodução | Redes Sociais
Cristian Bell por Reprodução | Redes Sociais
Cristian Bell por Reprodução | Redes Sociais
Cristian Bell por Reprodução | Redes Sociais
Cristian Bell por Reprodução | Redes Sociais
Cristian Bell por Reprodução | Redes Sociais
Cristian Bell por Reprodução | Redes Sociais
Cristian Bell por Reprodução | Redes Sociais
Cristian Bell por Reprodução | Redes Sociais
Cristian Bell por Reprodução | Redes Sociais
Cristian Bell por Reprodução | Redes Sociais
Cristian Bell por Reprodução | Redes Sociais
1 de 16
Cristian Bell por Reprodução | Redes Sociais

“Com muita alegria que venho anunciar aqui, que Deus nos enviou um lindo presente”, escreveu o influenciador.

Cristian Bell ganhou notoriedade nas redes sociais com vídeos de humor que abordam o cotidiano, o que lhe rendeu milhões de seguidores em redes sociais como Instagram e Tik Tok. Inclusive, ele é irmão da influencer baiana Belle Daltro, que também conquistou as redes sociais do seu jeito autêntico.

Leia mais

Imagem - 5 dicas práticas para cuidar da saúde mental no dia a dia

5 dicas práticas para cuidar da saúde mental no dia a dia

Imagem - Veja dicas de como já começar a planejar sua vida financeira para 2026

Veja dicas de como já começar a planejar sua vida financeira para 2026

Imagem - Pequeno, animado e fofo: conheça a raça de cachorro Cairn Terrier

Pequeno, animado e fofo: conheça a raça de cachorro Cairn Terrier

Mais recentes

Imagem - Com Selton Mello, 'Anaconda' ganha primeiro trailer; assista

Com Selton Mello, 'Anaconda' ganha primeiro trailer; assista
Imagem - Grávida do 3° filho, Rihanna deixa 'pista' sobre sexo do bebê em novo ensaio fotográfico; veja

Grávida do 3° filho, Rihanna deixa 'pista' sobre sexo do bebê em novo ensaio fotográfico; veja
Imagem - Furo de roteiro em 'Dona de Mim' deixa público revoltado: 'Manuela Dias assumiu?'

Furo de roteiro em 'Dona de Mim' deixa público revoltado: 'Manuela Dias assumiu?'

MAIS LIDAS

Imagem - Motorista processa BYD após carro zero apresentar defeito em 4 dias
01

Motorista processa BYD após carro zero apresentar defeito em 4 dias

Imagem - Moraes manda executar pena de baiana que pichou 'Perdeu, mané' em estátua da Justiça
02

Moraes manda executar pena de baiana que pichou 'Perdeu, mané' em estátua da Justiça

Imagem - 4 signos podem receber mensagens em sonhos esta semana; veja por quê
03

4 signos podem receber mensagens em sonhos esta semana; veja por quê

Imagem - Veja como recuperar cor natural dos cabelos e dar adeus aos fios brancos
04

Veja como recuperar cor natural dos cabelos e dar adeus aos fios brancos