Exclusivo! Cristian Bell será pai de um menino e celebra nova fase

Influenciador que já é pai de uma menina celebra nova fase ao lado de Ana Carla

Felipe Sena

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 18:16

Inlfuenciador já é pai de uma menina Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Após muitas expectativas, o sexo do filho de Cristian Bell foi revelado. Segundo fontes próximas ao Jornal CORREIO, o influenciador baiano e a esposa, Ana Carla Almeida, serão pais de um menino.

Com mais de 5 milhões de seguidores no Instagram, Cristian tem compartilhado diversos registros desde o anúncio da gravidez com a também influencer Ana Carla.

Em dos posts mais recentes, o influenciador e a esposa chegaram a fazer uma publicação perguntando se os seguidores eram “team” menino ou menina. Cristian que já é pai de Sofia, fruto do relacionamento com Ana Carla, comemorou a vinda do segundo filho em anúncio nas redes sociais, quando a gravidez da esposa foi confirmada.

“Com muita alegria que venho anunciar aqui, que Deus nos enviou um lindo presente”, escreveu o influenciador.