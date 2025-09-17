Exclusivo! Cristian Bell será pai de um menino e celebra nova fase

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 17 de setembro de 2025 às 18:16
Após muitas expectativas, o sexo do filho de Cristian Bell foi revelado. Segundo fontes próximas ao Jornal CORREIO, o influenciador baiano e a esposa, Ana Carla Almeida, serão pais de um menino.
Cristian Bell é pai pela segunda vez!
Com mais de 5 milhões de seguidores no Instagram, Cristian tem compartilhado diversos registros desde o anúncio da gravidez com a também influencer Ana Carla.
Em dos posts mais recentes, o influenciador e a esposa chegaram a fazer uma publicação perguntando se os seguidores eram “team” menino ou menina. Cristian que já é pai de Sofia, fruto do relacionamento com Ana Carla, comemorou a vinda do segundo filho em anúncio nas redes sociais, quando a gravidez da esposa foi confirmada.
Cristain Bell
“Com muita alegria que venho anunciar aqui, que Deus nos enviou um lindo presente”, escreveu o influenciador.
Cristian Bell ganhou notoriedade nas redes sociais com vídeos de humor que abordam o cotidiano, o que lhe rendeu milhões de seguidores em redes sociais como Instagram e Tik Tok. Inclusive, ele é irmão da influencer baiana Belle Daltro, que também conquistou as redes sociais do seu jeito autêntico.