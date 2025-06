COMPORTAMENTO

Ciência certeira: 3 sinais de que seu namoro vai dar em casamento

Aprofunde-se nos sinais que indicam um relacionamento promissor para o casamento, baseado em estudos científicos.

Compreender esses pilares é essencial para construir uma união robusta e autêntica. Isso prepara o terreno para um caminho conjugal bem-sucedido, pautado no respeito, na transparência e no crescimento compartilhado entre ambos.>

As informações são baseadas no estudo "Você está se casando com a pessoa certa?", da Universidade da Flórida, e no artigo científico "Autenticidade e positividade prevalecem no casamento e no namoro", da Associação Psicológica Americana. >