FALE MAIS BAIXO!

O pequeno hábito que pode destruir seu relacionamento

Especialista em relacionamentos revela o impacto cumulativo de pequenas interrupções no dia a dia

O problema ganhou atenção após um relato viral na rede social Reddit. Um usuário compartilhou como se sentia desanimado ao ser constantemente interrompido pela namorada quando falava com entusiasmo sobre diversos assuntos.

O poder destrutivo das interrupções

Ser interrompido ou censurado pode causar sentimentos muito negativos que se acumulam, explica Koch. O caso relatado pelo homem no Reddit ilustra bem isso - com 13 mil upvotes, mostrou como muitas pessoas se identificam com a situação.