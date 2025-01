PERDA

Cineasta David Lynch morre aos 78 anos

Diretor de 'Twin Peaks' e 'Duna' estava internado em tratamento intenso de um enfisema pulmonar

O diretor e roteirista David Lynch, conhecido por "Twin Peaks" e o primeiro “Duna” (1984), morreu nesta quinta-feira (16) aos 78 anos. Diagnosticado com enfisema pulmonar no ano passado, o cineasta estava internado nos Estados Unidos em tratamento intenso.

A família anunciou a morte do cineasta em uma publicação no Facebook: “Há um grande vazio no mundo agora que ele não está mais entre nós. Mas, como ele dizia: ‘Foque no donut, não no buraco', diz a publicação.