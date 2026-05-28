SÃO JOÃO 2026

Claudia Leitte mergulha no xote e revisita raízes nordestinas em ‘Especiarias - Ato IV’: 'Minha essência'

Cantora traz novo capítulo de ‘Especiarias’ para o São João 2026 com xote, pop, forró e romance que promete embalar vários casais

Felipe Sena

Publicado em 28 de maio de 2026 às 20:43

Claudia Leitte lança canção com Dorgival Dantas em novo EP Crédito: Divulgação

Acostumada a transitar entre diferentes ritmos ao longo da carreira, Claudia Leitte, de 45 anos, se reinventa a cada ano, seja no tradicional Carnaval de Salvador ou em outras festividades como o São João. Conhecida pela energia do axé e pelos shows grandiosos no Carnaval de Salvador, a cantora mergulha agora em uma atmosfera mais romântica, com xotes, sanfona e letras que falam de amor, saudade e encontros.

Quando lançou o álbum “Especiarias” antes do Carnaval deste ano, Claudinha trouxe um “caldeirão de ritmos” para alegrar as pessoas na folia momesca. Hoje a artista traz a continuidade desse mix com a junção do Axé Music e do xote romântico que faz os casais dançarem agarradinhos no período junino.

Claudia Leitte mira em nova fase para o São João 1 de 9

Canções como “Viagem Bonita” e a releitura de “Acostumei”, do álbum já conhecido, chega agora EP Especiarias - Ato IV (E tome xote!), que chega às plataformas às 21h desta quinta-feira (28).

Personalidade frequente nas principais festas do interior do Nordeste, Claudinha reforça sua conexão com o São João ao incorporar ao projeto sonoridades típicas da temporada e referências ligadas à tradição junina.

Capa do EP de 'Especiarias Ato IV' Crédito: Divulgação

“Eu sempre parto do que é mais verdadeiro para mim e da minha relação com a música. O Axé já nasce dessa mistura, então isso faz parte da minha essência artística. Eu gosto de experimentar, misturar referências do pop, forró, axé, e deixar a canção respirar de forma leve e emocional. Esse movimento é muito importante para mim porque me mantém criativa e conectada com as minhas raízes e com o que o Brasil tem de mais rico musicalmente”, diz em entrevista ao jornal CORREIO.

E tome xote!

“Você chegou/Organizou a minha vida inteira/E de mansinho tipo brincadeira/Prendeu meu coração sem me prender”, canta Claudia no refrão de “Acostumei”, faixa que ganha releitura no novo EP. A música marca um reencontro da cantora com Renno Poeta, cantor, compositor e multi-instrumentista cearense conhecido como um dos maiores hitmakers do país, com mais de 600 composições gravadas por nomes do sertanejo e do forró.

“Ele é um poeta. O que esse homem faz com uma caneta na mão é extremamente rico, sensível, emocionante”, afirma a artista.

Já em “Viagem Bonita”, Claudia divide os vocais com Dorgival Dantas. A faixa mergulha na essência dos xotes tradicionais, conduzida pela presença marcante da sanfona e do triângulo, em uma sonoridade que celebra a identidade clássica do gênero.

O EP traz ainda a inédita “Segundo Tempo”, definida pela cantora como um romance divertido. “Você chegou nos quarenta e cinco do segundo tempo / Eu nem acreditava mais no amor / Foi só um beijo e o jogo virou”, diz o refrão.

Guiada por guitarra, baixo e percussão, a faixa combina elementos do forró com a identidade musical de Claudia em uma narrativa leve, romântica e dançante.

De volta às raízes

Antes de se tornar um dos principais nomes do axé em Carnavais e micaretas pelo Brasil, Claudia integrou a banda de forró Violeta, ao lado de músicos que circulavam pelo centro de Salvador. Foi ali que a cantora teve os primeiros contatos com os palcos e com o mercado musical.

“Ali eu tive meus primeiros passos na música e no mercado musical. Hoje, olhando de onde eu vim e tudo o que construí, sinto muito orgulho dessa trajetória. Nada foi por acaso. E o mais bonito é perceber que essa essência continua comigo até hoje, de uma forma ainda mais madura e consciente”, afirma.

“Especiarias” é um projeto dividido em atos, iniciado às vésperas do verão de 2025 e levado por Claudia até o Carnaval de 2026, quando a artista apresentou o conceito da “Feira de Especiarias” em uma maratona que ultrapassou 24 horas de apresentações.

Agora, com um EP voltado ao São João, Claudia Leitte aposta em uma sonoridade leve e afetiva para conquistar o público apaixonado pelas festas juninas. Entre sanfonas, triângulos e refrões românticos, a cantora transforma o novo projeto em mais um capítulo de reencontro com as próprias raízes.