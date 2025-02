ÚLTIMO A SABER

Climão: Após atuar em Beleza Fatal, ator é cortado das cenas e só descobre com novela no ar

Segundo artista, a diretora deu um esclarecimento inusitado

Anna Luiza Santos

Publicado em 25 de fevereiro de 2025 às 16:20

Beleza Fatal Crédito: Reprodução

Com um enredo sobre vingança, traições e poder em meio à pressão estética, a novela Beleza Fatal já é um sucesso nacional e tem recebido o carinho do público noveleiro que adora uma disputa entre vilã e mocinha. Apesar do destaque no streaming, uma nova polêmica surgiu sobre a produção da série. >

Segundo o ator e humorista Diego Campagnolli, ele foi escalado para o elenco e atuou em uma cena da novela, contudo, ele foi cortado na edição final e só descobriu quando estava assistindo. A revelação foi feita em entrevista ao podcast de Paula Garcia. >

"Eu gravei Beleza Fatal e minha cena foi cortada. Um amigo meu me perguntou: 'você fez (a novela)?' e falei que estava no meu feed, no meu currículo. Eu tenho aquela coisinha de guardar para, quando aparecer, a gente faz os stories. Estavam falando dos posts, do elenco e eu pensei que, se estão falando, é porque vai ter”, iniciou o relato. >

Ele ainda detalhou que, após o episódio ir ao ar e ver que foi excluído, entrou em contato com a produção para entender o motivo. "Entrei em contato com o elenco, perguntei e a resposta foi: 'acabei de falar com a Maria de Médicis, a diretora, ela amava a cena, mas teve que cortar para enxugar os episódios'". >

O ator conta que ficou abalado com a situação e com o estresse causado, mas tentou ficar mais tranquilo após ver que seu nome apareceu nos créditos, ao lado do seu personagem que não existiu. >

A cena cortada era com o ator Augusto Madeira, que faz o personagem de Lino Paixão. Segundo o ator, sua participação era em uma cena de comédia com adrenalina: "Perguntei para o Augusto Madeira, gravei com ele. Eu era um ator famoso, chamado Chico César, e eu saia do aeroporto e ele quase bate o carro, tudo gravado em tecnologia masters. Foi uma experiência incrível". >