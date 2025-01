FAMOSOS

Com 60 mil cristais, look de Ivete Sangalo do Réveillon pesava 3 kg

Peça custou R$ 80 mil

Fernanda Varela

Publicado em 2 de janeiro de 2025 às 15:33

Ivete Sangalo Crédito: Reprodução

O icônico look usado por Ivete Sangalo no Show da Virada, em Copacabana, no Rio de Janeiro, pesava nada menos que 3 kg. Desenhado pela estilista Michelly X, o macaquinho tinha 60 mil cristais.

"A ideia é do Marcos Gurgel. Ele quis fazer o calçadão de Copacabana e também as palmeiras que tem aqui. Teve uma ideia toda pensada nesse tema e eu que realizei essa criação", disse ao gshow.

Segundo a estilista, a roupa demorou 15 dias para ficar pronto e foi confeccionado por uma equipe de 15 pessoas.