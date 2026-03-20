MOMENTO DELICADO

Com demência, aos 71 anos, Bruce Willis não lembra que foi um grande ator

Ator passa por momento delicado de agravamento do quadro de demência, mas recebe apoio de esposa e ex, para lidar com a vida de forma mais leve

Felipe Sena

Publicado em 20 de março de 2026 às 20:00

Ator completou 71 anos nesta semana Crédito: Reprodução | Instagram

Um dos atores mais conhecidos do circuito hollywoodiano, Bruce Willis, de 70 anos, está passando por uma fase muito delicada de sua vida. O artista conhecido por produções como “Pulp Fiction”, “O Sexto Sentido” e “Duro de Matar”, enfrenta um estágio avançado de demência frontotemporal (DFT), que compromete sua memória, fala e capacidade de locomoção.



Algumas páginas e portais, como o Cine Pop, especialista em cultura pop e cinema, divulgaram que o ator não se lembra de ter sido um ator famoso por causa do avanço da doença. Segundo veículos, relatos indicam que o astro não reconhece mais sua trajetória como ator famoso de Hollywood e, por vezes, não consegue se comunicar, vivendo afastado dos holofotes.

Bruce Willis 1 de 15

Aposentado desde 2022, após ser diagnosticado com afasia, que em seguida progrediu para demência frontotemporal, Bruce Willis tinha passado os últimos anos de atividade tentando esconder seus problemas de saúde.

Em 2020, enquanto rodava o filme “Meia-noite no Switchgrass” (2020), de Randall Emmett, o ator chegou a perder a memória e a esquecer que estava em um set de filmagens, de acordo uma mestre de props, responsável pelos objetos de cena, Alicia Haverland, conforme divulgação de O Globo.

Outros relatos mais recentes indicam que o ator raramente se comunica verbalmente e tem dificuldades de mobilidade, além de não reconhecer mais a extensão de sua fama e os filmes que estrelou.

Nesse momento delicado, o amor e o afeto são fundamentais para manter uma vida cotidiana mais tranquila e alegre. Sua esposa, Emma Heming Wills tem registrado momentos ao lado do artista, cuidando de saúde e bem-estar. Sua ex-esposa, Demi Moore, também mantém o público informado.

Nesta quinta-feira (19), Demi Moore publicou um clique raro de Bruce Wills, quando ele completou 71 anos de idade. “Tudo que você precisa é amor. Feliz aniversário, BW!”, escreveu ela em uma publicação no Instagram.

Os registros exibem o ator ao lado da neta, Louetta, de 3 anos de idade. Em uma das fotos, Bruce aparece abraçando Louetta, que lhe dá um beijo na bochecha.

Bruce Willis e Demi Moore se casaram em 1987, e tiveram três filhos: Hummer, de 37 anos, Scout, de 34, e Tallulah, de 32. O casal se divorciou em 2000. Rumer deu à luz Louetta em abril de 2023, fruto de seu relacionamento com o ex-namorado Derek Richard Thomas. O ator mora ao lado da esposa e das duas filhas do casal.

Com o diagnóstico do ator, sua esposa, Emma Heming Willis, se tornou sua principal cuidadora, destacando que “cuidadores também precisam de cuidado”. A modelo e atriz foca na saúde mental, cria um ambiente adaptado e busca apoio para sustentar os cuidados.

Emma usa as redes sociais e plataformas para conscientizar sobre a DFT e a importância do suporte a familiares cuidadores. Com a progressão da demência, que afeta a comunicação e comportamento do ator, ela organizou um ambiente adaptador e uma equipe de suporte profissional.