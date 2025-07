SAÚDE E BEM-ESTAR

Como aumentar vitamina D, B12 e ferro sem suplementos

Descubra como repor nutrientes essenciais com alimentos do dia a dia

Seja pela exposição ao sol ou por uma alimentação equilibrada, existem maneiras práticas de suprir as necessidades diárias desses nutrientes. Confira como incluir mais vitamina D, B12 e ferro no seu dia a dia sem complicações.>

Por que vitamina D, B12 e ferro são essenciais?

A vitamina D ajuda na absorção de cálcio, fortalecendo ossos e músculos. Já a B12 é vital para o sistema nervoso e a produção de glóbulos vermelhos. O ferro, por sua vez, atua no transporte de oxigênio no sangue e na saúde dos tecidos. >

Quantidade diária recomendada

Como aumentar a vitamina D naturalmente

Cogumelos como shitake e portobello também são ótimas opções. Deixá-los no sol por 30 a 60 minutos antes do consumo aumenta seu teor de vitamina D. >

Fontes naturais de vitamina B12

Melhores formas de obter ferro sem suplementos

Para melhorar a absorção do ferro vegetal, combine com vitamina C (limão, laranja, pimentão). Evite consumir com café ou chá, que reduzem sua absorção. >