Como é a ilha exclusiva que atrai famosos e virou refúgio de luxo de milionários

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Agência Correio
Raphael Miras
Publicado em 31 de março de 2026 às 13:00
Enquanto destinos vizinhos seguem tomados pelo turismo de massa, a pequena ilha de Anguilla se destaca por um caminho oposto, marcado pela exclusividade e pela discrição. Com menos de 100 km², o território britânico no Caribe se consolidou como refúgio de celebridades como Paul McCartney e o casal Angélica e Luciano Huck.
O local ficou conhecido pelo conceito de luxo silencioso, ao priorizar experiências sofisticadas sem ostentação. A proposta inclui limitar a presença de grandes navios de cruzeiro e evitar resorts all-inclusive, preservando o ambiente mais reservado e a identidade natural da ilha.
Ilha de Anguilla
A sofisticação aparece nos detalhes, desde o acesso mais restrito, muitas vezes feito por embarcações privadas, até a cena gastronômica, que transformou Anguilla em um dos principais polos culinários do Caribe.
Com 35 praias de areia branca e fina, que lembra açúcar, Anguilla oferece cenários que tornam difícil escolher apenas um. A Shoal Bay East é a mais conhecida, combinando estrutura de bares e serviços com trechos de mar mais tranquilos e reservados.
Para quem prefere explorar além do óbvio, a ilha também revela praias menos movimentadas, com paisagens praticamente intocadas e uma sensação de isolamento que reforça o charme exclusivo do destino.
Não dá para falar de Anguilla sem falar de comida. Conhecida também por ser a "capital da lagosta", o lugar leva a sério sua fama. A iguaria é pescada de forma artesanal e brilha em todo cardápio, seja grelhada na manteiga ou em bolinhos dourados.
Mas a alma da ilha está além dos resorts. Quer uma dica de insider? Vá ao Ken’s BBQ, em The Valley. É um quiosque simples, sem frescuras, onde você vai sentar em mesas de madeira ao lado dos locais para saborear o melhor frango defumado da região. É ali que a gente sente o verdadeiro pulso caribenho.
Chega dos tradicionais e convencionais. A melhor forma de sentir o vento no rosto em Anguilla é a bordo de um Moke. Esses carrinhos coloridos, de estilo militar e sem janelas, são a cara do lifestyle local.
É o transporte ideal para visitar a Wallblake House (a construção mais antiga da ilha, de 1787) ou simplesmente se perder pelas estradas curtas, parando onde o azul do mar chamar mais alto.