TURISMO

Como é a ilha exclusiva que atrai famosos e virou refúgio de luxo de milionários

Longe dos grandes resorts e do agito das vizinhas, a pequena ilha britânica aposta na privacidade absoluta, praias intocadas e uma gastronomia que vai do luxo à raiz caribenha



Agência Correio

Raphael Miras

Publicado em 31 de março de 2026 às 13:00

O azul que não precisa de filtro. Em Anguilla, o 'luxo silencioso' se traduz na liberdade de encontrar praias desertas e águas cristalinas a cada curva da estrada Crédito: Wikimedia Commons/Roy Googin

Enquanto destinos vizinhos seguem tomados pelo turismo de massa, a pequena ilha de Anguilla se destaca por um caminho oposto, marcado pela exclusividade e pela discrição. Com menos de 100 km², o território britânico no Caribe se consolidou como refúgio de celebridades como Paul McCartney e o casal Angélica e Luciano Huck.

O local ficou conhecido pelo conceito de luxo silencioso, ao priorizar experiências sofisticadas sem ostentação. A proposta inclui limitar a presença de grandes navios de cruzeiro e evitar resorts all-inclusive, preservando o ambiente mais reservado e a identidade natural da ilha.

Ilha de Anguilla 1 de 6

A sofisticação aparece nos detalhes, desde o acesso mais restrito, muitas vezes feito por embarcações privadas, até a cena gastronômica, que transformou Anguilla em um dos principais polos culinários do Caribe.

Das praias famosas aos refúgios "só seus"

Com 35 praias de areia branca e fina, que lembra açúcar, Anguilla oferece cenários que tornam difícil escolher apenas um. A Shoal Bay East é a mais conhecida, combinando estrutura de bares e serviços com trechos de mar mais tranquilos e reservados.

Para quem prefere explorar além do óbvio, a ilha também revela praias menos movimentadas, com paisagens praticamente intocadas e uma sensação de isolamento que reforça o charme exclusivo do destino.

Barnes Bay: perfeita para aquela caminhada sem pressa que termina em uma enseada secreta entre as rochas.

Little Bay: o acesso é para os fortes (via trilha íngreme) ou para os navegantes, mas o mergulho com snorkel entre as falésias compensa cada gota de suor.

Prickly Pear Cays: uma ilhota rústica, sem hotéis, onde os únicos vizinhos são os pássaros e os corais.

Sabor de mar e pé na areia

Não dá para falar de Anguilla sem falar de comida. Conhecida também por ser a "capital da lagosta", o lugar leva a sério sua fama. A iguaria é pescada de forma artesanal e brilha em todo cardápio, seja grelhada na manteiga ou em bolinhos dourados.

Mas a alma da ilha está além dos resorts. Quer uma dica de insider? Vá ao Ken’s BBQ, em The Valley. É um quiosque simples, sem frescuras, onde você vai sentar em mesas de madeira ao lado dos locais para saborear o melhor frango defumado da região. É ali que a gente sente o verdadeiro pulso caribenho.

Liberdade sobre quatro rodas

Chega dos tradicionais e convencionais. A melhor forma de sentir o vento no rosto em Anguilla é a bordo de um Moke. Esses carrinhos coloridos, de estilo militar e sem janelas, são a cara do lifestyle local.

É o transporte ideal para visitar a Wallblake House (a construção mais antiga da ilha, de 1787) ou simplesmente se perder pelas estradas curtas, parando onde o azul do mar chamar mais alto.

Anote no seu roteiro:

Como chegar: como não há voos diretos do Brasil, o caminho mais charmoso é via Miami ou Panamá, descendo em St. Maarten e cruzando o canal de barco.

Documentação: passaporte em mãos e formulário de entrada preenchido. Lembre-se que há taxas de embarque no porto e no aeroporto.

Moeda: o Dólar Americano é o rei por aqui, facilitando a vida do viajante.