SALVADOR

Bruno Reis anuncia mudanças em três secretarias municipais; veja quem são os novos titulares

A legislação eleitoral estabelece que aqueles que pretendem concorrer no pleito deste ano devem deixar as atuais funções até o dia 4 de abril

Perla Ribeiro

Publicado em 31 de março de 2026 às 12:22

Mudança no secretariado: Bruno Reis anuncia mudanças em três pastas Crédito: Betto Jr. /Secom PMS

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, anunciou nesta terça-feira (31) mudanças nas secretarias municipais de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), de Governo (Segov) e de Relações Institucionais e Particular. A solenidade aconteceu na Sala de Reuniões do Gabinete do Prefeito, no Palácio Thomé de Souza.

A legislação eleitoral estabelece que, para secretários municipais, o prazo de desincompatibilização é de seis meses; ou seja, aqueles que pretendem concorrer no pleito deste ano, em 4 de outubro, devem deixar as atuais funções até o dia 4 de abril. Uma das alterações ocorreu na Secretaria de Governo (Segov), com a saída de Cacá Leão e a chegada do deputado federal João Leão para comandar a pasta. O secretário de Relações Institucionais e Particular do prefeito, Igor Dominguez, também deixará a gestão municipal. Ele será substituído na função pelo deputado federal Alex Santana.

Além disso, Luiz Carlos de Souza, que é vereador licenciado, deixa o comando da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra) e reassume uma cadeira na Câmara Municipal. Quem assume a pasta municipal é o também vereador Júlio Santos, que se licencia do mandato para integrar o primeiro escalão da administração.

Durante a solenidade, Bruno Reis agradeceu àqueles que se despedem da Prefeitura e deu as boas-vindas aos que chegam para contribuir com a gestão. “Hoje temos a honra de nos despedir de pessoas que se tornaram amigas e fizeram parte de uma equipe que trabalha com tanta harmonia e unidade. É dessa forma que trabalhamos na Prefeitura. Tem muita cobrança, mas acima de tudo muito compromisso e amor à cidade, que é o que nos une e nos motiva a trabalhar”, afirmou.

O chefe do Executivo municipal reiterou que as trocas são impostas pela legislação eleitoral e pontuou que a essência da administração continua a mesma. “Todos estarão ligados aos projetos, programas e iniciativas que estamos desenvolvendo. E óbvio, cada um vai trazer um pouco das suas ideias e pensamentos para ajudar a cidade a avançar ainda mais”, apontou o prefeito.

Em seu discurso, Cacá Leão disse que, em 2023, ao ingressar na Prefeitura, tomou a decisão mais acertada de sua vida, junto com o pai. “Há três anos e três meses, eu chegava aqui cheio de dúvidas. E hoje saio cheio de certezas. Naquele momento, eu terminava o mandato de deputado federal. E tenho certeza que fiz a escolha certa em vir para a Prefeitura, para estar ao lado do prefeito Bruno Reis e da nossa vice-prefeita Ana Paula Matos”, afirmou Cacá.

Substituto de Cacá na Segov, João Leão lembrou que esta será sua segunda passagem pela Prefeitura de Salvador e disse que será um “soldado” da gestão municipal. “Chegou um colaborador que quer ajudar, com toda humildade. Estou aqui para trabalhar. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer na minha vida, é trabalhar. E outra coisa: pode ter certeza, Bruno, que você encontrou mais um amigo leal para vir lhe ajudar”, disse o novo secretário municipal de Governo.

Ao se despedir do cargo de secretário particular do prefeito, Igor Dominguez ressaltou sua antiga relação de trabalho com o chefe do Executivo municipal e também agradeceu à vice-prefeita Ana Paula Matos e aos vereadores da cidade. “Tenho certeza que a saudade vai bater em cada um que bateu à porta para os meus sins e nãos. É uma parte difícil. Apesar das pessoas não entenderem muito a função do secretário particular, acabei participando direta ou indiretamente de muitas das decisões que o prefeito tomou”, disse.

O novo secretário particular do prefeito, Alex Santana, reconheceu a grande responsabilidade relacionada ao cargo e se colocou à disposição do chefe do Palácio Thomé de Souza para auxiliar em todos os momentos. “Não é muito fácil substituir Igor Dominguez, mas pode ter certeza, prefeito, que você terá alguém com uma força e vontade muito grande de dar continuidade ao trabalho. Alguém com quem você pode contar todas as horas”, disse.

Luiz Carlos, por sua vez, agradeceu a confiança do prefeito. “Nessas idas e vindas, você sempre esteve presente me apoiando. Você sabe apoiar a sua equipe, motivar e cobrar. Não preciso falar muito sobre isso, porque é redundante e aqui há vários liderados seus que, de uma forma ou de outra, sabem do seu empenho e dedicação”, afirmou.