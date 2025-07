VIDA SOBRE RODAS

Como este casal vive no centro de grande cidade sem pagar aluguel

Casal transforma van em casa e mora em Toronto gastando pouco por mê

Viver no coração de uma metrópole sem se preocupar com aluguel parece impossível? Para Georgia e Alejandro, essa é a rotina há quatro anos em Toronto, no Canadá. Eles adaptaram uma van para ter tudo que precisam e mostram nas redes como é a vida nômade urbana. >