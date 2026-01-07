Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Confira 4 erros comuns de quem está atrás do “shape”

Alguns erros comuns podem dificultar alcançar os objetivos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 20:25

É importante ter atenção ao detalhes e saber ouvir o corpo
É importante ter atenção ao detalhes e saber ouvir o corpo Crédito: Reprodução | Freepik

Com a chegada do verão é comum, muitas pessoas se preocuparem com o shape para o verão. Muitos não se sentem confortáveis com o corpo que vai transitar na praia, e acabam querendo compensar os exageros com treino intenso, mas o corpo não vai mudar da noite para o dia, por isso, é importante estar atento a detalhes, inclusive aos erros, alguns deles cometidos com frequência. Confira:

Focar apenas na aparência

Muitas pessoas treinam muitas vezes apenas por estética, mas isso é um erro comum. Mais do que o reflexo no espelho, é importante saber se está com o corpo saudável ou não, baseado em indicadores como bom funcionamento do metabolismo, ausência de deficiências nutricionais, bom desempenho e boa recuperação durante e após as atividades físicas, com menos fadiga e dores. “Um corpo em forma e saudável é aquele que funciona plenamente em todas as suas capacidades, para além da aparência”, explicou a nutricionista esportiva Gabriela Yoshimura, do Espaço Einstein de Reabilitação e Esporte, do Einstein Hospital Israelita, em entrevista à revista GQ.

Atividade física e caminhada

É importante praticar atividade física regularmente para manter o peso saudável (Imagem: Ihor Bulyhin | Shutterstock) por Imagem: Ihor Bulyhin | Shutterstock
Praticar atividade física com o cachorro melhora a qualidade de vida do animal e fortalece o vínculo com o tutor (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
Os carboidratos do inhame podem ajudar a aumentar a resistência durante atividades físicas (Imagem: PeopleImages.com | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com | Shutterstock
Animais que praticam atividade física precisam de cuidados especiais (Imagem: Maples Images | Shutterstock) por Imagem: Maples Images | Shutterstock
Praticar atividade física ajuda a controlar a pressão alta (Imagem: TetianaKtv | Shutterstock) por Imagem: TetianaKtv | Shutterstock
A atividade física é uma grande aliada no tratamento do lipedema (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
Praticar atividade física no frio ajuda a melhorar o humor (Imagem: muse studio | Shutterstock) por Imagem: muse studio | Shutterstock
As atividades físicas devem ser adaptadas à temperatura mais fria (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock) por Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock
Os exames variam de acordo com a atividade física praticada (Imagem: Svitlana Hulko | Shutterstock) por Imagem: Svitlana Hulko | Shutterstock
Independentemente da atividade física, o importante é colocar o corpo em movimento e sair do sedentarismo (Imagem: Srdjan Randjelovic | Shutterstock) por Imagem: Srdjan Randjelovic | Shutterstock
Atividades físicas com mudanças no estilo de vida trazem resultados mais eficazes e duradouros (Imagem: BGStock72 | Shutterstock) por Imagem: BGStock72 | Shutterstock
A prática regular de atividades físicas pode melhor a qualidade de vida de mulheres com endometriose (Imagem: LightField Studios | Shutterstock) por Imagem: LightField Studios | Shutterstock
Incluir atividades físicas na rotina reduz o sedentarismo e aumenta a qualidade de vida (Imagem: Realstock | Shutterstock) por Imagem: Realstock | Shutterstock
A prática de atividade física é essencial para combater os prejuízos do sedentarismo na saúde (Imagem: NassornSnitwon | Shutterstock) por Imagem: NassornSnitwon | Shutterstock
O calor intenso exige cuidados redobrados durante a prática de atividade física (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock
Incluir atividades físicas na rotina aumenta a saúde e o bem-estar do corpo (Imagem: Tint Media | Shutterstock) por Imagem: Tint Media | Shutterstock
Algumas atividades físicas ajudam a melhorar a performance na corrida (Imagem: PeopleImages.com - Yu | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com - Yu | Shutterstock
A creatina é um dos suplementos mais populares entre pessoas que praticam atividade física (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
A prática de atividades físicas requer cuidados adicionais durante o verão para evitar lesões (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com &#8211; Yuri A | Shutterstock
Cuidados ajudam a prevenir lesões durante a prática de atividade física nas férias (Imagem: 4 PM production | Shutterstock) por Imagem: 4 PM production | Shutterstock
As férias são ideais para criar o hábito de praticar atividades físicas, mas requer cuidados (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock) por Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock
É possível inserir atividades físicas na rotina das férias (Imagem: Brocreative | Shutterstock) por Imagem: Brocreative | Shutterstock
Praticar atividade física pela manhã pode ser benéfico para algumas pessoas (Imagem: CandyBox Images | Shutterstock) por Imagem: CandyBox Images | Shutterstock
Uma dieta equilibrada com atividades físicas ajuda a manter a saúde controle (Imagem: baranq | Shutterstock) por Imagem: baranq | Shutterstock
Atividade física é importante para ajudar a fortalecer o joelho (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
A prática de atividade física favorece a saúde e o desempenho sexual (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock) por Imagem: ViDI Studio | Shutterstock
O calçado escolhido para os exercícios deve estar de acordo com a sua pisada e a atividade física praticada (Imagem: Prostock-studio l Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio l Shutterstock
Adotar alguns cuidados com o corpo evita lesões e aumenta a performance durante as atividades físicas (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock) por Imagem: Studio Romantic | Shutterstock
Comece praticar atividade física aos poucos e respeite os limites do seu corpo (Imagem: Rido | ShutterStock) por Imagem: Rido | ShutterStock
Combinar alimentação com atividade física regular é essencial para evitar a obesidade e o sobrepeso (Imagem: shurkin_son | Shutterstock) por Imagem: shurkin_son | Shutterstock
Além da prática de atividade física, é importante manter hábitos saudáveis (Imagem: Inside Creative House | Shutterstock) por Imagem: Inside Creative House | Shutterstock
A prática regular de atividade física beneficia o corpo e a mente (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock) por Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock
1 de 32
É importante praticar atividade física regularmente para manter o peso saudável (Imagem: Ihor Bulyhin | Shutterstock) por Imagem: Ihor Bulyhin | Shutterstock

Não se consultar com um profissional

Outro erro é acreditar que um profissional não é importante e buscar resultados imediatos através de medidas extremas, como cortar calorias drasticamente ou excluir grupos alimentares inteiros. Por isso, é importante consultar com um nutricionista que vai elaborar uma estratégia que se adeque à realidade de cada pessoa e aos seus objetivos, com o balanço calórico adequado para sustentar a energia em quando acontece a perda de peso de forma saudável e sustentável.

Usar ‘canetas emagrecedoras’ sem recomendação

Estamos vivendo numa epidemia de uso de ‘canetas emagrecedoras’, como Ozempic e Mounjaro para perder peso, em busca de soluções rápidas, no entanto o uso de medicamentos agonistas do GLP-1, popularmente conhecidos como ‘canetas emagrecedoras’, não é indicado em casos de obesidade ou sobrepeso com comorbidades, quando há um benefício metabólico que compense os potenciais riscos dessas substâncias. Por isso, não são um recurso com finalidade estética.

Ignorar sintomas

Muitas pessoas se questionam o porquê “fazem tudo direitinho”, e mesmo assim, não chegam a seus objetivos. Nesses casos, é importante avaliação médica, principalmente se houver sintomas associados, a exemplo de fadiga e cansaço excessivo, com sensação de esgotamento incomum, alterações de humor e sono, e manifestações físicas como queda de cabelo, mudanças no ciclo menstrual ou palpitações. Além disso, a privação do sono também é um fator para o desequilíbrio hormonal e metabólico.

Tags:

Atividade Física Academia Treino

Mais recentes

Imagem - Com diária de R$ 9 mil, veja pousada de luxo construída por Caio Castro em Morro de São Paulo

Com diária de R$ 9 mil, veja pousada de luxo construída por Caio Castro em Morro de São Paulo
Imagem - Feng Shui diz o que fazer em sua casa para ter sucesso e felicidade em 2026

Feng Shui diz o que fazer em sua casa para ter sucesso e felicidade em 2026
Imagem - Rogério mente para Ferette e cria clima tenso em ‘Três Graças’; confira resumo desta quarta-feira (7 de janeiro)

Rogério mente para Ferette e cria clima tenso em ‘Três Graças’; confira resumo desta quarta-feira (7 de janeiro)

MAIS LIDAS

Imagem - Netflix anuncia episódio inédito de Stranger Things após encerramento da série
01

Netflix anuncia episódio inédito de Stranger Things após encerramento da série

Imagem - Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados
02

Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados

Imagem - Virgem, Capricórnio, Touro e Sagitário: o sinal profissional que você espera chega ainda hoje (7 de janeiro)
03

Virgem, Capricórnio, Touro e Sagitário: o sinal profissional que você espera chega ainda hoje (7 de janeiro)

Imagem - Anjo da Guarda alerta 3 signos nesta quarta-feira (7 de janeiro): alguém do passado vai voltar, mexer com emoções e mudar rumos
04

Anjo da Guarda alerta 3 signos nesta quarta-feira (7 de janeiro): alguém do passado vai voltar, mexer com emoções e mudar rumos