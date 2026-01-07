TREINO E ACADEMIA

Confira 4 erros comuns de quem está atrás do “shape”

Alguns erros comuns podem dificultar alcançar os objetivos

Felipe Sena

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 20:25

É importante ter atenção ao detalhes e saber ouvir o corpo Crédito: Reprodução | Freepik

Com a chegada do verão é comum, muitas pessoas se preocuparem com o shape para o verão. Muitos não se sentem confortáveis com o corpo que vai transitar na praia, e acabam querendo compensar os exageros com treino intenso, mas o corpo não vai mudar da noite para o dia, por isso, é importante estar atento a detalhes, inclusive aos erros, alguns deles cometidos com frequência. Confira:

Focar apenas na aparência

Muitas pessoas treinam muitas vezes apenas por estética, mas isso é um erro comum. Mais do que o reflexo no espelho, é importante saber se está com o corpo saudável ou não, baseado em indicadores como bom funcionamento do metabolismo, ausência de deficiências nutricionais, bom desempenho e boa recuperação durante e após as atividades físicas, com menos fadiga e dores. “Um corpo em forma e saudável é aquele que funciona plenamente em todas as suas capacidades, para além da aparência”, explicou a nutricionista esportiva Gabriela Yoshimura, do Espaço Einstein de Reabilitação e Esporte, do Einstein Hospital Israelita, em entrevista à revista GQ.

Não se consultar com um profissional

Outro erro é acreditar que um profissional não é importante e buscar resultados imediatos através de medidas extremas, como cortar calorias drasticamente ou excluir grupos alimentares inteiros. Por isso, é importante consultar com um nutricionista que vai elaborar uma estratégia que se adeque à realidade de cada pessoa e aos seus objetivos, com o balanço calórico adequado para sustentar a energia em quando acontece a perda de peso de forma saudável e sustentável.

Usar ‘canetas emagrecedoras’ sem recomendação

Estamos vivendo numa epidemia de uso de ‘canetas emagrecedoras’, como Ozempic e Mounjaro para perder peso, em busca de soluções rápidas, no entanto o uso de medicamentos agonistas do GLP-1, popularmente conhecidos como ‘canetas emagrecedoras’, não é indicado em casos de obesidade ou sobrepeso com comorbidades, quando há um benefício metabólico que compense os potenciais riscos dessas substâncias. Por isso, não são um recurso com finalidade estética.

Ignorar sintomas