Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Conheça 5 praias paradisíacas em São Paulo que parecem o Caribe

O litoral de São Paulo, com 600 km de extensão, conta com praias paradisíacas

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 14:41

O Sudeste também tem praias com cara de Caribe
O Sudeste também tem praias com cara de Caribe Crédito: Reprodução/Youtube

Quem vive cercado pelas belezas da Bahia pode estranhar ouvir que o Sudeste também tem praias com água azul e cenário tropical. Mas no litoral paulista, existem lugares que lembram o Caribe.

Leia mais

Imagem - 5 praias brasileiras estão entre as 10 melhores do mundo; veja ranking

5 praias brasileiras estão entre as 10 melhores do mundo; veja ranking

Algumas dessas praias impressionam pela transparência do mar, pela natureza bem preservada e pelo visual que foge do esperado em São Paulo.

Praias brasileiras entre as 10 melhores do mundo

Capela de Guadalupe, na Ilha dos Frades; Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe foi eleita a praia mais bonita das Américas  por Ruy Resende
Praia Azeda e Azedinha Búzios - Foto: Sergio Quissak/ Prefeitura de Búzios por Sergio Quissak/ Prefeitura de Búzios
Praia do Forno, em Búzios, no RJ — Foto: Divulgação/Prefeitura por Foto: Divulgação/Prefeitura
Grumari, Rio de Janeiro - Reprodução/TV Globo por Divulgação/Reprodução
Saquarema - Foto: WSL / Smorigo por WSL / Smorigo
Praia de Itaúna — Foto: Divulgação por Divulgação
1 de 6
Capela de Guadalupe, na Ilha dos Frades; Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe foi eleita a praia mais bonita das Américas  por Ruy Resende

Se você gosta de descobrir novos cantos do Brasil, essas cinco praias vão te mostrar um lado surpreendente do Sudeste, com paisagens que não deixam nada a desejar ao Caribe.

Camburi: charme natural e águas claras

Em meio à mata e com uma vibe sossegada, Camburi, em São Sebastião, oferece uma paisagem encantadora. A areia clara e o mar azul são o destaque logo de cara, com visual digno de destino tropical.

Camburí

Camburí por Divulgação
Camburí por Divulgação
Camburí por Divulgação
Camburí por Divulgação
Camburí por Divulgação
1 de 5
Camburí por Divulgação

A praia é dividida por um pequeno rio que forma um cenário único. Quem passa por lá encontra tranquilidade, sombra de árvores e trilhas que levam a pontos ainda mais isolados.

Com pouco comércio e cercada por verde, Camburi combina simplicidade e beleza natural, criando uma atmosfera que remete a praias pouco exploradas do Caribe.

Castelhanos: paisagem intocada em Ilhabela

Castelhanos é o tipo de lugar que exige esforço para chegar — e talvez por isso mesmo seja tão especial. Localizada em Ilhabela, tem acesso por estrada de terra ou de barco, o que limita o número de visitantes.

Praia de Castelhanos

Praia de Castelhanos por Reprodução
Praia de Castelhanos por Reprodução
Praia de Castelhanos por Reprodução
Praia de Castelhanos por Reprodução
Praia de Castelhanos por Reprodução
1 de 5
Praia de Castelhanos por Reprodução

Ao chegar, o cenário recompensa: uma praia longa, com areia fofa, vegetação fechada e mar cristalino em tons claros. O visual do alto revela seu formato de coração.

Com pouca intervenção urbana, a experiência é de conexão com a natureza. O clima selvagem e o silêncio do lugar fazem pensar em destinos caribenhos isolados e preservados.

Feiticeira: beleza escondida entre pedras

A Praia da Feiticeira, também em Ilhabela, é pequena e acessível por trilha leve. Por isso, mantém um clima reservado. O mar calmo, a areia clara e as pedras ao redor criam um visual harmonioso.

Não há quiosques nem estrutura de apoio, o que faz com que o ambiente seja tranquilo e silencioso. Ideal para quem quer fugir do barulho e aproveitar a paisagem.

O mar em tom esverdeado e a sensação de estar longe da cidade fazem com que a Feiticeira se pareça com recantos escondidos do Caribe — aqueles em que tudo é moldado pela natureza.

Domingas Dias: um recanto em Ubatuba

Domingas Dias é uma daquelas praias que surpreendem pela calma e pelo cenário limpo. Fica em Ubatuba, cercada por mata atlântica e localizada dentro de um condomínio fechado.

O acesso mais controlado contribui para a limpeza e o sossego. O mar é raso, claro e sem ondas fortes — perfeito para quem quer nadar com tranquilidade ou curtir com crianças.

Com areia branca, sombra natural e águas claras, Domingas Dias se destaca como um destino ideal para relaxar e se desligar. Um paraíso escondido no coração do Sudeste.

Juquehy: estrutura com visual tropical

Juquehy consegue unir duas coisas que nem sempre andam juntas: beleza natural e conforto. Com mar em tons azulados e areia clara, a praia é uma das mais conhecidas de São Sebastião.

Mesmo com boa estrutura — pousadas, restaurantes e serviços —, Juquehy mantém trechos tranquilos e paisagens quase intocadas. Ideal para quem busca equilíbrio entre praticidade e natureza.

É o tipo de praia que agrada a diferentes perfis: de casais a famílias e até quem viaja sozinho. E o cenário, com certeza, lembra destinos caribenhos, com clima e sabor brasileiros.

Mais recentes

Imagem - É hoje! Cena clássica da maionese envenenada movimenta capítulo de 'Vale Tudo' desta terça (12)

É hoje! Cena clássica da maionese envenenada movimenta capítulo de 'Vale Tudo' desta terça (12)
Imagem - Após lançamento adiado ‘Shrek 5’ ganha data de estreia; veja quando

Após lançamento adiado ‘Shrek 5’ ganha data de estreia; veja quando
Imagem - Ju Moraes surge agarradinha com atriz de 'Verdades Secretas'

Ju Moraes surge agarradinha com atriz de 'Verdades Secretas'

MAIS LIDAS

Imagem - Instituto Federal abre 100 vagas para professores com salários de até R$ 13.216,85
01

Instituto Federal abre 100 vagas para professores com salários de até R$ 13.216,85

Imagem - Inscrições para processo seletivo da Secult-BA com 180 vagas encerram hoje (12)
02

Inscrições para processo seletivo da Secult-BA com 180 vagas encerram hoje (12)

Imagem - Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
03

Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso com 66 vagas e salários iniciais de até R$ 11 mil
04

Prefeitura abre concurso com 66 vagas e salários iniciais de até R$ 11 mil