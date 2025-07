ONDE TODO MUNDO QUER MORAR

Conheça a capital brasileira que une belas praias com baixo custo de vida

Vida tranquila à beira-mar atrai novos moradores e investidores para a cidade

Localizada no litoral nordestino, a cidade une o melhor dos dois mundos, tranquilidade à beira-mar e acesso a serviços essenciais com boa estrutura. Apelidada de “Porta do Sol”, por ser o primeiro ponto das Américas a ver o nascer do sol, João Pessoa tem atraído quem busca uma vida mais leve, sem abrir mão de mobilidade, emprego e bem-estar.>