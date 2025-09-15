Conheça a cidade brasileira que chama atenção por educação de pedestres e motoristas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 17:42
Quem visita uma cidade do litoral paulista costuma se surpreender com uma cena rara: motoristas param sem hesitar para garantir a travessia tranquila dos pedestres.
O que parece um detalhe cotidiano se tornou marca registrada local. A prática revela como educação no trânsito pode transformar a vida nas ruas e inspirar outros municípios.
Mas como esse comportamento se consolidou? A resposta mistura cultura, fiscalização e um respeito que atravessa gerações e conquista visitantes.