TRÂNSITO

Conheça a cidade brasileira que chama atenção por educação de pedestres e motoristas

Agência Correio

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 17:42

Tradição e fiscalização ajudam a construir um trânsito mais humano Crédito: Freepik

Quem visita uma cidade do litoral paulista costuma se surpreender com uma cena rara: motoristas param sem hesitar para garantir a travessia tranquila dos pedestres.

O que parece um detalhe cotidiano se tornou marca registrada local. A prática revela como educação no trânsito pode transformar a vida nas ruas e inspirar outros municípios.