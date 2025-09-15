Acesse sua conta
Conheça a cidade brasileira que chama atenção por educação de pedestres e motoristas

Cidade litorânea chama atenção ao priorizar pedestres em suas ruas

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 17:42

Tradição e fiscalização ajudam a construir um trânsito mais humano
Tradição e fiscalização ajudam a construir um trânsito mais humano Crédito: Freepik

Quem visita uma cidade do litoral paulista costuma se surpreender com uma cena rara: motoristas param sem hesitar para garantir a travessia tranquila dos pedestres.

O que parece um detalhe cotidiano se tornou marca registrada local. A prática revela como educação no trânsito pode transformar a vida nas ruas e inspirar outros municípios.

Mas como esse comportamento se consolidou? A resposta mistura cultura, fiscalização e um respeito que atravessa gerações e conquista visitantes.

Quer saber qual é a cidade? Leia a matéria completa no site do nosso parceiro Diário do Litoral.

