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Conheça as 3 mulheres eleitas as brasileiras mais poderosas do mundo nos negócios

Presidentes do Banco do Brasil, Nubank e Petrobras apareceram em lista internacional da revista Fortune

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de maio de 2026 às 07:30

Tarciana Medeiros
Tarciana Medeiros Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Três executivas brasileiras apareceram na lista das 100 mulheres mais poderosas do mundo dos negócios em 2025, divulgada pela revista americana Fortune.

Entre os nomes citados estão Tarciana Medeiros, presidente do Banco do Brasil, Lívia Chanes, CEO do Nubank no Brasil, e Magda Chambriard, presidente da Petrobras.

Cinco casais de mulheres que você precisa conhecer

Sallie Holley e Caroline Putnam se conheceram na Faculdade de Oberlin. Lá, logo após se formarem, se tornaram agentes ativos da Sociedade Americana Anti-Escravidão. Juntas, elas embarcaram em uma jornada pelos circuitos de conferências abolicionistas, muitas vezes acompanhando a icônica defensora dos direitos das mulheres Sojourner Truth (1797-1833). Parceiras de trabalho e na vida, dedicaram-se incansavelmente à causa do direito ao voto para pessoas negras. por Reprodução
Ellen Gates Starr e Jane Addams cruzaram seus caminhos no Seminário Feminino Rockford em 1877. Elas atuaram como professoras, parteiras de plantão defensoras de vítimas de violência doméstica. Além disso, foram incansáveis na defesa de reformas legislativas que, hoje em dia, são reconhecidas como os primeiros modelos de "bem-estar social". A relação entre Ellen e Jane foi essencial projetos para mulheres da classe trabalhadora, e influenciou o movimento de reformas sociais em geral. por Reprodução
Gertrude Stein e Alice B. Toklas formam um casal reconhecido como um dos mais importantes da história da literatura. Gertrude foi uma renomada romancista, dramaturga e poeta americana, conhecida por seu estilo artístico não convencional e como colecionadora de arte modernista. Foi no dia em que Alice chegou a Paris que elas se conheceram e iniciaram uma relação intensa. Em 1910, elas abriram um salão de que se tornou um dos espaços mais influentes na história das artes e da literatura. O salão recebeu convidados como Pablo Picasso, Ernest Hemingway e James Joyce. por Reprodução
Elisabeth Wust (Lilly) e Felice Schragenheim formaram um casal na Alemanha nazista e teve um fim abrupto em 21 de agosto de 1944. Até 1942, a vida de Lilly assemelhava-se à de muitas mulheres alemãs, casada com um ex-funcionário de um banco. Aos 29 anos e mãe de quatro filhos, Lilly simpatizava com o nazismo. Já Elisabeth era judia. As duas engataram um romance proibido. Em 1944, Lilly foi denunciada e levada para um campo de concentração. A história delas permaneceu desconhecida por muitos anos, mas seria contada no livro e filme "Aimée e Jaguar: Uma História de Amor em Berlim 1943 por Museu Judaico de Berlim
Lota de Macedo Soares e Elizabeth Bishop compartilharam uma relação marcada por amor, vida e realização artística, desafiando convenções no Brasil das décadas de 50 e 60. Unidas, transformaram a maneira como percebemos o país, nossas cidades e o próprio amor entre mulheres. por Reprodução
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Sallie Holley e Caroline Putnam se conheceram na Faculdade de Oberlin. Lá, logo após se formarem, se tornaram agentes ativos da Sociedade Americana Anti-Escravidão. Juntas, elas embarcaram em uma jornada pelos circuitos de conferências abolicionistas, muitas vezes acompanhando a icônica defensora dos direitos das mulheres Sojourner Truth (1797-1833). Parceiras de trabalho e na vida, dedicaram-se incansavelmente à causa do direito ao voto para pessoas negras. por Reprodução

Tarciana Medeiros apareceu na 64ª posição do ranking. A Fortune destacou o fato de ela ser a primeira mulher a comandar o Banco do Brasil e também uma líder assumidamente gay, rompendo padrões históricos da instituição.

Segundo a publicação, a executiva conseguiu equilibrar o foco tradicional do banco no agronegócio enquanto ampliava produtos voltados ao consumo, mesmo diante de desafios econômicos e inflação.

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Já Lívia Chanes estreou na lista na 91ª colocação. A revista associou o reconhecimento ao crescimento liderado por ela no Nubank Brasil.

Sob sua gestão, o banco digital conquistou cerca de 24 milhões de novos clientes, segundo a Fortune.

Na 95ª posição apareceu Magda Chambriard, que assumiu a presidência da Petrobras em meio a um cenário considerado desafiador para a companhia.

A revista destacou principalmente o avanço nos investimentos em projetos de baixo carbono durante sua liderança, afirmando que os aportes na área mais que dobraram no período.

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