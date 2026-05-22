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Conheça as 3 mulheres eleitas as brasileiras mais poderosas do mundo nos negócios

Presidentes do Banco do Brasil, Nubank e Petrobras apareceram em lista internacional da revista Fortune

Fernanda Varela

Publicado em 22 de maio de 2026 às 07:30

Tarciana Medeiros Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Três executivas brasileiras apareceram na lista das 100 mulheres mais poderosas do mundo dos negócios em 2025, divulgada pela revista americana Fortune.

Entre os nomes citados estão Tarciana Medeiros, presidente do Banco do Brasil, Lívia Chanes, CEO do Nubank no Brasil, e Magda Chambriard, presidente da Petrobras.

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Tarciana Medeiros apareceu na 64ª posição do ranking. A Fortune destacou o fato de ela ser a primeira mulher a comandar o Banco do Brasil e também uma líder assumidamente gay, rompendo padrões históricos da instituição.

Segundo a publicação, a executiva conseguiu equilibrar o foco tradicional do banco no agronegócio enquanto ampliava produtos voltados ao consumo, mesmo diante de desafios econômicos e inflação.

Já Lívia Chanes estreou na lista na 91ª colocação. A revista associou o reconhecimento ao crescimento liderado por ela no Nubank Brasil.

Sob sua gestão, o banco digital conquistou cerca de 24 milhões de novos clientes, segundo a Fortune.

Na 95ª posição apareceu Magda Chambriard, que assumiu a presidência da Petrobras em meio a um cenário considerado desafiador para a companhia.