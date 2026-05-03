ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (3 de maio): tranquilidade, equilíbrio e renovação emocional marcam o dia

O domingo convida a desacelerar, cuidar de si e se preparar com mais calma para a nova semana

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de maio de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, dia 3 de maio, o ritmo naturalmente diminui e abre espaço para um olhar mais interno. É um dia ideal para cuidar das emoções, refletir sobre a semana que passou e organizar pensamentos para o que está por vir. Ao respeitar esse tempo mais calmo, você consegue recuperar energia e encontrar mais clareza. Pequenos momentos de silêncio, descanso ou conexão pessoal podem fazer toda a diferença no seu bem-estar.

Áries: Hoje pede mais calma e menos pressa. Aproveite para descansar e organizar seus pensamentos antes de iniciar uma nova fase mais agitada.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 2

Touro: O domingo traz conforto emocional e vontade de estar perto de quem você ama. Valorize esses momentos e fortaleça seus vínculos.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 5

Gêmeos: O dia favorece conversas mais profundas e momentos de reflexão. Você pode ter insights importantes ao desacelerar.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 3

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Câncer: Hoje você busca segurança e acolhimento. Estar em ambientes tranquilos faz toda a diferença no seu equilíbrio emocional.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 7

Leão: O domingo pode trazer momentos agradáveis e leves. Aproveite para relaxar sem culpa e recarregar suas energias.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 1

Virgem: O dia pede organização emocional. Colocar pensamentos em ordem ajuda a começar a semana com mais clareza e tranquilidade.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 6

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Libra: Relações continuam em destaque, mas com uma energia mais tranquila. Momentos simples ganham mais significado.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 4

Escorpião: Você pode sentir necessidade de se recolher um pouco. Esse tempo sozinho será importante para restaurar seu equilíbrio.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 8

Sagitário: O domingo favorece leveza e espontaneidade. Fazer algo simples que te traga alegria será o suficiente.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 9

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Capricórnio: Hoje é dia de desacelerar e cuidar da mente. Evite se sobrecarregar com preocupações desnecessárias.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 3

Aquário: O dia favorece introspecção e planejamento. Ideias sobre o futuro começam a ganhar forma com mais clareza.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 7

Peixes: Sensibilidade em alta, mas de forma positiva. Você se conecta com o que realmente importa e isso traz uma sensação de paz.

Cor da sorte: Prata