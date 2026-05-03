Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cor e número da sorte de hoje (3 de maio): tranquilidade, equilíbrio e renovação emocional marcam o dia

O domingo convida a desacelerar, cuidar de si e se preparar com mais calma para a nova semana

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de maio de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, dia 3 de maio, o ritmo naturalmente diminui e abre espaço para um olhar mais interno. É um dia ideal para cuidar das emoções, refletir sobre a semana que passou e organizar pensamentos para o que está por vir. Ao respeitar esse tempo mais calmo, você consegue recuperar energia e encontrar mais clareza. Pequenos momentos de silêncio, descanso ou conexão pessoal podem fazer toda a diferença no seu bem-estar.

Leia mais

Imagem - Depois de tanto aperto, o dinheiro finalmente dá as caras: 3 signos entram em fase de virada financeira entre maio e junho

Depois de tanto aperto, o dinheiro finalmente dá as caras: 3 signos entram em fase de virada financeira entre maio e junho

Imagem - O destino vira de forma radical: 3 signos entram em um novo capítulo sem volta em maio

O destino vira de forma radical: 3 signos entram em um novo capítulo sem volta em maio

Imagem - Esses 5 signos vivem uma virada poderosa e entram no melhor mês do ano em maio

Esses 5 signos vivem uma virada poderosa e entram no melhor mês do ano em maio

Áries: Hoje pede mais calma e menos pressa. Aproveite para descansar e organizar seus pensamentos antes de iniciar uma nova fase mais agitada.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 2

Touro: O domingo traz conforto emocional e vontade de estar perto de quem você ama. Valorize esses momentos e fortaleça seus vínculos.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 5

Gêmeos: O dia favorece conversas mais profundas e momentos de reflexão. Você pode ter insights importantes ao desacelerar.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 3

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias

Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries: Banho de ervas estimulantes (alecrim) para renovar a energia por Imagem gerada por IA
Touro: Skincare consciente com massagem facial e texturas ricas por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Escrita terapêutica ou "journaling" para organizar os pensamentos por Imagem gerada por IA
Câncer: Escalda-pés com pétalas de flores e música suave por Imagem gerada por IA
Leão: Afirmações positivas diante do espelho por Imagem gerada por IA
Virgem: Organização de um "altar" pessoal com cristais e velas por Imagem gerada por IA
Libra: Cromoterapia com luzes suaves e máscaras faciais de argila por Imagem gerada por IA
Escorpião: Meditação profunda com incenso de sândalo por Imagem gerada por IA
Sagitário: Yoga ao ar livre ou alongamento focado na liberdade por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Planejamento estratégico e escrita para estruturar metas por Imagem gerada por IA
Aquário: Observação das estrelas com fones de ouvido (detox digital) por Imagem gerada por IA
Peixes: Banho de imersão com sais por Imagem gerada por IA
1 de 13
Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Câncer: Hoje você busca segurança e acolhimento. Estar em ambientes tranquilos faz toda a diferença no seu equilíbrio emocional.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 7

Leão: O domingo pode trazer momentos agradáveis e leves. Aproveite para relaxar sem culpa e recarregar suas energias.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 1

Virgem: O dia pede organização emocional. Colocar pensamentos em ordem ajuda a começar a semana com mais clareza e tranquilidade.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 6

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto

Signos e amor por Imagem gerada por IA
Áries (Toque físico): Ama com intensidade e presença. Para Áries, um abraço apertado ou andar de mãos dadas diz mais que mil palavras. por Imagem gerada por IA
Touro (Receber presentes): Não é sobre luxo, é sobre o valor do gesto. Um presente que mostre que você lembrou do gosto dele é o que aquece o coração taurino por Imagem gerada por IA
Gêmeos (Palavras de afirmação): O amor passa pela mente. Gêmeos se sente amado através de conversas profundas, bilhetes inesperados e elogios inteligentes. por Imagem gerada por IA
Câncer (Tempo de qualidade): Estar junto é o que importa. Um jantar em casa sem celulares, uma brincadeira em família ou uma tarde no sofá são os maiores mimos para o canceriano. por Imagem gerada por IA
Leão (Receber presentes): Leão ama ser celebrado. Presentes que exaltam sua personalidade ou experiências inesquecíveis fazem ele se sentir especial por Imagem gerada por IA
Virgem (Atos de serviço): Amar é ser útil. Virgem se sente cuidado quando alguém resolve um problema chato do dia a dia ou prepara o café para ele por Imagem gerada por IA
Libra (Palavras de afirmação): Precisa de harmonia e reafirmação constante. Libra ama ouvir o quanto é importante e admirado na vida do parceiro. por Imagem gerada por IA
Escorpião (Tempo de qualidade): Profundidade é a chave. Escorpião quer exclusividade e momentos de conexão total, onde o resto do mundo não existe por Imagem gerada por IA
Sagitário (Atos de serviço): Valoriza a parceria na aventura. Sagitário ama quando alguém facilita sua liberdade ou cuida dos detalhes de uma viagem por Imagem gerada por IA
Capricórnio (Atos de serviço): Demonstra amor através do apoio prático. Para ele, alguém que ajuda a construir seu futuro é o verdadeiro parceiro por Imagem gerada por IA
Aquário (Tempo de qualidade): Liberdade compartilhada. Estar junto em uma atividade interessante ou um debate cabeçudo é a forma de amor aquariana por Imagem gerada por IA
Peixes (Toque físico): Sensibilidade à flor da pele. Peixes se sente seguro e amado através do carinho, do cafuné e da proximidade física constante. por Imagem gerada por IA
1 de 13
Signos e amor por Imagem gerada por IA

Libra: Relações continuam em destaque, mas com uma energia mais tranquila. Momentos simples ganham mais significado.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 4

Escorpião: Você pode sentir necessidade de se recolher um pouco. Esse tempo sozinho será importante para restaurar seu equilíbrio.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 8

Sagitário: O domingo favorece leveza e espontaneidade. Fazer algo simples que te traga alegria será o suficiente.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 9

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo

Sobremesas por Imagem gerada por IA
Áries: Açaí turbinado. Com granola, leite em pó e tudo o que tem direito. Gelado, energético e rápido, pra quem não tem paciência de esperar por Imagem gerada por IA
Touro: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela camada de chocolate que quebra quando a gente morde. É o conforto puro e generoso em forma de bolo por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Gelatina colorida (Mosaico). Vários sabores e cores misturados num creme de leite condensado. Divertido, leve e cheio de opções como o geminiano por Imagem gerada por IA
Câncer: Brigadeiro de colher. Bem puxado no leite moça, servido quentinho. É o abraço em forma de doce, com gosto de infância e de casa por Imagem gerada por IA
Leão: Bolo de rolo. Uma obra de arte em camadas finas, elegante e que sempre rouba a cena em qualquer mesa de café por Imagem gerada por IA
Virgem: Torta de limão. Com o merengue perfeitamente maçaricado por cima. É o equilíbrio exato entre o doce e o azedo, tudo muito organizado e limpo por Imagem gerada por IA
Libra: Romeu e julieta. A combinação perfeita e harmônica entre o queijo e a goiabada. Estético, equilibrado e clássico por Imagem gerada por IA
Escorpião: Mousse de maracujá. Azedinho, intenso e com aquelas sementes por cima que dão um toque de mistério e profundidade por Imagem gerada por IA
Sagitário: Salada de frutas com sorvete. Uma mistura de sabores do mundo, refrescante, vibrante e pronta para qualquer hora por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Pavê. Uma sobremesa estruturada, feita em camadas que exigem tempo e paciência. É o clássico das reuniões de família que nunca perde a autoridade por Imagem gerada por IA
Aquário: Geladinho gourmet. Criativo e refrescante. O clássico sacolé em versões modernas e cheias de texturas diferentes, perfeito para quem gosta de sair do óbvio. por Imagem gerada por IA
Peixes: Pudim de leite condensado. Suave, doce na medida e com uma textura que parece que vai sumir na boca. É o clássico reconfortante e meio nostálgico, como um sonho por Imagem gerada por IA
1 de 13
Sobremesas por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Hoje é dia de desacelerar e cuidar da mente. Evite se sobrecarregar com preocupações desnecessárias.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 3

Aquário: O dia favorece introspecção e planejamento. Ideias sobre o futuro começam a ganhar forma com mais clareza.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 7

Peixes: Sensibilidade em alta, mas de forma positiva. Você se conecta com o que realmente importa e isso traz uma sensação de paz.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 2

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Bianca Biancardi anuncia gravidez e reação de Neymar e Bruna emociona a web; assista

Bianca Biancardi anuncia gravidez e reação de Neymar e Bruna emociona a web; assista
Imagem - 'Shak, cheguei!': Ivete Sangalo surpreende Shakira com 'mão boba' no palco e vídeo viraliza

'Shak, cheguei!': Ivete Sangalo surpreende Shakira com 'mão boba' no palco e vídeo viraliza
Imagem - Campeã do BBB, Ana Paula Renault briga com donos de bar: 'Vão me respeitar'

Campeã do BBB, Ana Paula Renault briga com donos de bar: 'Vão me respeitar'