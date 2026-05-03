Cor e número da sorte de hoje (3 de maio): tranquilidade, equilíbrio e renovação emocional marcam o dia

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Giuliana Mancini
Publicado em 3 de maio de 2026 às 09:00
Hoje, dia 3 de maio, o ritmo naturalmente diminui e abre espaço para um olhar mais interno. É um dia ideal para cuidar das emoções, refletir sobre a semana que passou e organizar pensamentos para o que está por vir. Ao respeitar esse tempo mais calmo, você consegue recuperar energia e encontrar mais clareza. Pequenos momentos de silêncio, descanso ou conexão pessoal podem fazer toda a diferença no seu bem-estar.
Áries: Hoje pede mais calma e menos pressa. Aproveite para descansar e organizar seus pensamentos antes de iniciar uma nova fase mais agitada.
Cor da sorte: Vermelho
Número da sorte: 2
Touro: O domingo traz conforto emocional e vontade de estar perto de quem você ama. Valorize esses momentos e fortaleça seus vínculos.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 5
Gêmeos: O dia favorece conversas mais profundas e momentos de reflexão. Você pode ter insights importantes ao desacelerar.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 3
O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias
Câncer: Hoje você busca segurança e acolhimento. Estar em ambientes tranquilos faz toda a diferença no seu equilíbrio emocional.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 7
Leão: O domingo pode trazer momentos agradáveis e leves. Aproveite para relaxar sem culpa e recarregar suas energias.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 1
Virgem: O dia pede organização emocional. Colocar pensamentos em ordem ajuda a começar a semana com mais clareza e tranquilidade.
Cor da sorte: Azul
Número da sorte: 6
A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto
Libra: Relações continuam em destaque, mas com uma energia mais tranquila. Momentos simples ganham mais significado.
Cor da sorte: Rosa
Número da sorte: 4
Escorpião: Você pode sentir necessidade de se recolher um pouco. Esse tempo sozinho será importante para restaurar seu equilíbrio.
Cor da sorte: Preto
Número da sorte: 8
Sagitário: O domingo favorece leveza e espontaneidade. Fazer algo simples que te traga alegria será o suficiente.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 9
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Capricórnio: Hoje é dia de desacelerar e cuidar da mente. Evite se sobrecarregar com preocupações desnecessárias.
Cor da sorte: Cinza
Número da sorte: 3
Aquário: O dia favorece introspecção e planejamento. Ideias sobre o futuro começam a ganhar forma com mais clareza.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 7
Peixes: Sensibilidade em alta, mas de forma positiva. Você se conecta com o que realmente importa e isso traz uma sensação de paz.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 2